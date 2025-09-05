Conoce las películas del fin de semana, 6 y 7 de septiembre de 2025 para disfrutar gratis hoy en TV abierta

El mes está por terminar y en Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 6 y 7 de septiembre de 2025. ¡Conócelas, prepara tus palomitas y toma asiento!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 6 y 7 de septiembre de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan lo mejor de la comedia para el sábado y las películas animadas que llegarán a tus emociones el domingo para que disfrutes, como te gusta, en la comodidad de tu hogar.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 6 de septiembre de 2025

Película: Las locuras de Dick y Jane - 12:15 PM

Dick Harper es, por fin, ascendido a vicepresidente en su compañía. Pero un escándalo arruina la empresa. Entonces Dick y su mujer Jane ven cómo su lujosa casa, sus ostentosos coches e incluso sus amistades se desvanecen como por arte de magia.

Crédito: CPT

Película: Una Pareja Dispareja - 2:15 PM

Bennie Black es un detective de Hong Kong que lleva décadas siguiendo a Víctor Wong, un famoso criminal. Cuando la sobrina de Bennie se mete en problemas con la organización criminal de Wong, este quiere capturarlo. Para lograrlo, Bennie deberá unirse a un jugador americano que huye de sus acreedores.

Crédito: Zima

Película: Mentiras verdaderas - 4:30 PM

Para Helen Tasker, su esposo Harry es solo un aburrido vendedor de ordenadores. Sin embargo, esto es solo una fachada, pues en realidad es un importante agente especial que trabaja para una agencia encargada de combatir al terrorismo nuclear.

Crédito: Buena Vista International

Película: El Cuervo - 11:00 PM

Eric Draven, un joven guitarrista de rock, es brutalmente asesinado junto a su prometida Shelly. Un año después, Eric vuelve a la Tierra, guiado por un cuervo negro, en busca de venganza.

Crédito: Paramount

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 7 de septiembre de 2025

Película: Happy Feet: El Pingüino - 3:30 PM

Cada pingüino emperador necesita cantar para atraer a su alma gemela. Mumble no puede cantar, pero tiene un don especial: ¡es un excelente bailarín!

Crédito: Warner Bros.

Película: Unidos - 5:45 PM

Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo.

Crédito: Buena Vista International

Película: Hotel Transylvania - 8:00 PM

Drácula vive con su hija Mavis en un lujoso hotel creado para proteger a los monstruos de la amenaza de los seres humanos. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se verá interrumpida con la llegada de un hombre.

Crédito: CPT

Película: Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones - 10:00 PM

Drácula se enamora de la misteriosa capitana de un barco durante un crucero en el que toda la familia de monstruos se ha embarcado para disfrutar de unas vacaciones. Todo se complicará cuando descubran que ella es en realidad la descendiente de Van Helsing, el archienemigo de Drácula y de todos los monstruos.

Crédito: CPT

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

