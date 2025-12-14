¡Debby Ryan y Josh Dunn ya son papás! Así dieron la bienvenida a su primera hija juntos

¡Es niña! Tras seis años de matrimonio, y un embarazo de nueve meses en el que optaron por no saber el género del bebé hasta su nacimiento, la actriz Debby Ryan y el músico Josh Dun dan la bienvenida a su primera hija juntos. La pequeña nació horas después de la “superluna llena” del 4 de diciembre, según reveló la pareja vía redes sociales.

A través de un extenso post en Instagram, la actriz de “Jessie” y el baterista de Twenty One Pilots revelaron que recibieron a la pequeña en su propio cuarto, tras horas de labor de parto en casa. “Durante todo este tiempo pensé que sería un niño, pero qué manera de empezar la vida, ya sorprendiéndome. No hay una sola cosa que cambiaría de ella, excepto su pañal”, escribió el aclamado músico.

¿Cómo se llama la hija de Debby Ryan y Josh Dun?

Además de compartir detalles sobre el parto, la pareja también reveló el nombre de la pequeña: Felix Winter Dun. Su nombre hace referencia a la nevada que cayó el día en que nació.

“Nos sentamos bajo la luna llena - la superluna fría - recordando nuestra vida como una familia de dos. Y le dijimos a la criatura dentro de mí que estábamos listos para convertirnos en tres”, recordó Debby a través de un emotivo mensaje. “Felix nació bajo las luces navideñas, con la nieve afuera de la ventana de nuestro dormitorio, directamente en las manos de su padre. (...) Bienvenida a la Tierra, pequeño rayo de luna. Te amaré por siempre”, agregó.

|Captura redes: IG @debbyryan

¿Cómo se conocieron Debby Ryan y Josh Dun? Así ha sido su historia de amor

La historia de amor entre Debby Ryan y Josh Dun comenzó hace más de una década. La pareja se conoció en 2013, gracias a un amigo en común que los presentó. La pareja salió durante algún tiempo y después se separaron. No obstante, sus caminos se volvieron a encontrar y optaron por darle una segunda oportunidad a su romance.

El riesgo valió la pena. La relación se volvió sólida y para 2018, el baterista le propuso matrimonio a la actriz. La pareja se casó un año después, a finales de 2019, a través de una ceremonia íntima celebrada en la víspera de Año Nuevo. Desde entonces, el matrimonio no ha dejado de compartir momentos juntos a través de sus respectivas redes sociales. Hoy, a seis años de aquella unión matrimonial, Josh y Debby le dan la bienvenida a su primera hija juntos, Felix Winter Dun.

Al momento, la noticia del nacimiento de Felix suma casi un millón de likes, entre las publicaciones de ambas celebridades, así como cientos de comentarios que felicitan y aplauden la nueva familia de tres.