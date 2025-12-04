¿Eres fan de la música? Bazar de Merch 2025: Mercancía de tus artistas y bandas favoritas a GRAN PRECIO

Este 2025 todo México, en especial la capital ha sido testigo de grandes conciertos, desde Dua Lipa, Shakira, Kendrick Lamar, Bruno Mars hasta Guns N’ Roses Oasis, Twenty One Pilots, una gran cantidad de eventos masivos, otros más íntimos e incluso festivales masivos y si eres tan fanático de la música como nosotros, esta información te servirá.

Se han confirmado las fechas del Bazar de Merch, donde como su nombre lo dice, podrás encontrar mercancía de tus bandas y artistas favoritos y lo mejor es que tendrán un precio más económico donde incluso podrás encontrar prendas de hasta $50, lo cuál podría resultar en una oportunidad única y económica que no te puedes perder.

¿Cuándo y en dónde será el bazar de merch de conciertos en CDMX?

Se ha informado a través de redes sociales que el Bazar de Merch tendrá lugar los próximos miércoles 17 y jueves 18 de diciembre en la explanada de la Sala de Armas, a la entrada del Estadio GNP, justamente uno de los accesos principales para conciertos, el cuál seguramente has recorridos varias ocasiones viendo puestos de ropa.

De momento no se han confirmado los horarios oficiales, aunque se espera que a partir de las 9:00 am puedas encontrar puestos, mismos que tendrán algunos de los artículos más buscados durante un concierto, por lo que podría ser tu última oportunidad para hacerte de esa playera que querías o darte una vuelta a ver que "buenas garras" encuentras.

¿Cuánto costarán las playeras del Bazar de Merch?

Si bien, cada local o puesto tiene sus precios definidos, se espera que la mercancía tenga precios más bajos al mostrado en los conciertos, donde de acuerdo con ediciones pasadas, podrías encontrar ropa hasta en $50, por lo que es muy recomendable llevar cambio para tus artículos.

Aunque las playeras no lo son todo como souvenir, pues seguramente podrás encontrar llaveros, encendedores, plumas, tazas, peluches, stickers, gorras y demás mercancía que puedas imaginar.