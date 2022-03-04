FOTOS | Advertencias ocultas en Destino Final 3 que nadie vio.

¿Te ha pasado que has visto varias veces una película y hasta mucho después te cae el veinte de las advertencias hacia los personajes? Sí, esos mensajes ocultos o momentos clave que al principio no notaste, pero que analizando los diálogos y escenas, supiste que desde el principio algo malo le sucedería al protagonista; pues lo mismo pasó en Destino Final 3 (Final Destination 3).

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Y es que esta cinta de 2006, que muestra una vez más que el destino se tiene que cumplir sí o sí y que cuando se trata de la muerte, siempre regresa para llevarse lo que es suyo, en varias ocasiones puso frente a nosotros esos detalles que por mínimos que parecían, significaban mucho.

Aunque no era necesario adivinar que algo malo andaba cerca, pues teniendo a ‘Wendy’ (Mary Elizabeth Winstead) y sus visiones premonitorias, era más que suficiente. De hecho, por ella se dieron cuenta que aquella atracción en el parque de diversiones (una montaña rusa) era una auténtica trampa mortal a la que no iba a subirse por nada del mundo.

Los mensajes ocultos en Destino Final 3

¿Acaso tú también te diste cuenta del mensaje en el letrero iluminado que decía “High Dive”? Sí, era un aviso que parecía súper común, aunque lo cierto es que ahí estaba la primera clave para el grupo de amigos de Wendy, ya que la muerte los estaba persiguiendo y su destino final estaba a punto de cumplirse.

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