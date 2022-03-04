FOTOS | Viajero del tiempo avisa del contacto extraterrestre en 2022.

Si hay una película que causó gran controversia por mostrar un escenario de contacto extraterrestre con la raza humana es ‘Señales’ (Signs), cinta protagonizada por Mel Gibson, Joaquin Phoenix, entre otros. Aunque tal historia data del año 2002, lo cierto es que 20 años después sigue provocando escalofríos, sobre todo con el reciente mensaje que un supuesto viajero del tiempo reveló a través de redes sociales.

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Resulta que fue en la plataforma TikTok donde se viralizó un video del presunto viajero, cuyo perfil es identificado como ‘futuretimetraveller’ y que dice venir del año 2491. Sin embargo, lo que más resalta es que asegura que este 2022 finalmente sucederá el tan esperado contacto extraterrestre.

¿Cuándo es la fecha del contacto extraterrestre y qué más sucederá?

¡Sííí! El viajero del tiempo detalló la fecha exacta del probable escenario que tanto han mostrado en las películas de Hollywood, pues hasta explicó cómo serán estos seres extraterrestres, la apariencia que tienen y cuál es el motivo por el que llegarán a la Tierra.

Lo más sorprendente del mensaje de este viajero es la fecha que compartió donde humanos y extraterrestres tendrán su primer contacto cara a cara. ¡Desliza nuestra galería y entérate cuándo será el contacto!

Pero no termina ahí, ya que si bien ‘futuretimetraveller’ dice que el contacto extraterrestre es en son de paz, hay otro motivo alarmante por el cual deben hacerse visibles en la Tierra.

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Sí, parece algo insólito, así como si fuera sacado de una película de ciencia ficción, pero el viajero del tiempo asegura que su visita tiene un fin específico. Lo único que queda es esperar a que esta fecha llegue y saber si sus palabras son reales. No te quedes con la duda y descúbrelo en nuestra galería, pues además da a conocer otro suceso en el futuro que te dejará helado.



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