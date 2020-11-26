Jeffrey Reddick, creador de ‘Destino Final’, confirma que están desarrollando una secuela de la saga.

Es un hecho que Destino Final es una de las sagas de terror más afamadas de las últimas décadas, por lo que muchos de sus fans esperan con ansias una nueva entrega.

Es por ello por lo que fueron tomadas con mucha emoción las recientes declaraciones de su creador, el escritor y guionista estadounidense Jeffrey Reddick, quien reveló que está en desarrollo una secuela de la saga.

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El anuncio fue hecho por Reddick a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a uno de sus seguidores que le preguntó sobre si ya habían descartado la posibilidad de realizar una secuela de Destino Final.

Al respecto, el cineasta aseguró que la franquicia aún no llega a su final, por lo que ya se estaba trabajando en una nueva entrega antes del brote de coronavirus (Covid-19), pero sigue en pie la posibilidad de retomarla.

“No se ha acabado. Se estaba desarrollando otra entrega de Destino Final antes del COVID. Volverán a retomarlo cuando el negocio se ponga en pie otra vez”, señaló Jeffrey Reddick sobre el tema.

Las palabras del creador de Destino Final de inmediato fueron replicadas por varios medios que las tomaron como una gran noticia para los amantes de la saga.



Sin más detalles de Destino Final 6

Hasta ahora no se han dado más detalles sobre esta esta sexta entrega de Destino Final, por lo que se desconoce cuál será su trama, aunque se estima que no esté muy alejada de lo que se ha presentado en las películas anteriores.

Tampoco se ha confirmado si Jeffrey Reddick volverá a trabajar en la saga dentro de Destino Final 6; recordemos que el guionista desarrollo la primera entrega, pero después de ella no se ha involucrado de lleno en el resto de las entregas.

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