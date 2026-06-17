Locaciones de “Futuro Desierto”: Ruta para viajar y conocer los lugares en donde se rodó la popular serie

Las series, películas y documentales se han convertido desde hace algunos años en los entretenimientos más elegidos a nivel mundial. El auge de las plataformas de streaming ha impulsado esta tendencia y cada vez son más las personas que prefieren disfrutar de este tipo de producciones en la comodidad de su hogar.

Pero esto no es lo único que se ha visto fomentado con el paso de los años, sino que el turismo cinematográfico también aparece como protagonista. Se trata de los viajes que se organizan en torno a las locaciones en donde han sido filmadas las series y películas más populares.

¿Dónde se rodó “Futuro Desierto”?

En México, son muchas las producciones que se ganan los aplausos de las grandes audiencias y entre ellas podemos destacar a “Futuro Desierto”, una serie de ciencia ficción y drama psicológico que fue estrenada en Netflix el pasado mes de mayo. Lucía y Nicolás Puenzo fueron los directores de la trama y quienes eligieron las locaciones para su rodaje.

“Futuro Desierto” fue filmada a lo largo de diez semanas y todo se hizo en México. Las locaciones elegidas se encuentran en los estados de Chiapas y Oaxaca, además de la mismísima Ciudad de México (CDMX). Este dato adquiere particularidad para aquellos espectadores que gustan de viajar a los lugares de filmación de sus producciones favoritas.

Ruta “Futuro Desierto”

Teniendo en cuenta que “Futuro Desierto” muestra en pantalla hermosos paisajes naturales del Sur de México, la Inteligencia Artificial (Gemini) se encargó de diagramar una guía de viaje para los fanáticos de la serie. A continuación, se detalla la ruta ideal para iniciar en la capital del país y viajar hacia las locaciones más icónicas que dieron vida al ecosistema de esta producción:

Parada 1: Ciudad de México



El viaje comienza en la capital del país, lugar que sirvió para recrear la frialdad corporativa de FUZHIPIN, la ficticia e imponente empresa tecnológica de robótica e inteligencia artificial.

Qué ver: La arquitectura contemporánea y los distritos financieros de la capital, que capturan a la perfección esa atmósfera tecnológica y de thriller ejecutivo antes del aislamiento de los protagonistas.

Parada 2: Estado de Oaxaca



Avanzando hacia el sur, el paisaje se transforma radicalmente. Oaxaca aportó la estética para las secuencias de carretera y los parajes rurales que marcan el trayecto y la transición de la familia de Alex desde la hiperconectividad hacia el aislamiento.

Qué ver: Las rutas que conectan los valles centrales, rodeadas de imponentes montañas, vegetación nativa y un entorno suspendido en el tiempo que complementa la propuesta de realismo futurista.

Parada 3: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas



Entrando de lleno al corazón selvático de la serie, el centro neurálgico del rodaje se instaló en Chiapas. Es aquí donde ocurre el misterioso experimento de convivencia con los androides antropomórficos.

Locación clave: El Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH), ubicado en la Reserva El Zapotal en Tuxtla Gutiérrez, se transformó por completo para simular las avanzadas instalaciones de investigación científica incrustadas en el entorno tropical.

Parada 4: Chiapa de Corzo y el Cañón del Sumidero



A unos minutos de Tuxtla, el paisaje se abre paso entre desfiladeros imponentes que enmarcan la imponente geografía de la producción.

Qué ver: Los planos aéreos más impactantes de la serie y las secuencias fluviales se rodaron sobre el río Grijalva. Además, los pueblos aledaños muestran a los androides conviviendo con comunidades tradicionales bajo una iluminación completamente natural.

Parada 5: Palenque

