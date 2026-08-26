Ruta “No se desea buena suerte”: Guía paso a paso desde México para visitar las locaciones de la popular película

Todos tenemos una canción, una serie o una película que se ha convertido en nuestra favorita. Lo mismo sucede con los lugares ya que al viajar no solo nos empapamos con bellos paisajes, sino que atesoramos en nuestro corazón experiencias únicas por tomar contacto con otras culturas y tradiciones.

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En la actualidad, el turismo cinematográfico está uniendo todo lo señalado ya que invita a viajar y conocer los lugares en donde fueron filmadas las series y películas que tanto nos gustan. En esta oportunidad, te contaremos sobre el filme “No se desea buena suerte”, aunque más precisamente sobre cómo visitar sus locaciones.

¿Dónde se rodó “No se desea buena suerte”?

La película “No se desea buena suerte” fue estrenada a mediados de agosto en la plataforma de streaming Netflix. Se trata de una comedia dramática y musical juvenil, dirigida por Julia Hart y protagonizada por Sunny Sandler, Melanie Lynskey, Max Greenfield, Jack Champion y Stephanie Beatriz, entre otros.

“No se desea buena suerte” no solo es un filme que atrapa por su trama sino que muchos espectadores han prestado suma atención a los lugares en donde transcurre la historia. Esta película fue rodada en Nueva Jersey y Nueva York, Estados Unidos, en donde se eligieron lugares reales como locaciones.

Ruta “No se desea buena suerte”

Para quienes disfrutaron de “No se desea buena suerte” y se ilusionaron con incrementar la experiencia visitando sus locaciones, a continuación se detalla una guía de viaje completa para viajar desde México a Estados Unidos y vivir momentos de película:

Planificación de vuelos y transporte desde México

Vuelo recomendado: Toma un vuelo directo desde la Ciudad de México (MEX), Cancún (CUN) o Guadalajara (GDL) hacia el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (EWR) en Nueva Jersey, o al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en Nueva York.

Requisitos de viaje: Recuerda contar con pasaporte vigente y visa americana B1/B2 (o autorización ESTA si posees nacionalidad participante).

Transporte local: Para realizar la ruta por las distintas localidades del estado (Cranford, Paramus, Madison, Livingston, Ridgewood y Montclair), lo más cómodo es rentar un automóvil en el aeropuerto de llegada.

Recorrido por las locaciones emblemáticas

Nana's Deli & Restaurant: En la película, este restaurante tradicional sirve como el deli familiar perteneciente a los Birenbaum. La producción adaptó temporalmente el establecimiento con estética retro de los años 80 y letreros clásicos de platillos tradicionales de la cocina judía.



Dirección: 127 S Livingston Ave, Livingston, NJ.

Qué hacer: Visita el local para probar sus especialidades de deli y revivir la atmósfera familiar retratada en el filme.

Paramus Park: Este centro comercial suburbanizado alojó diversas secuencias de compras y entretenimiento juvenil a lo largo de la trama.



Dirección: 700 Paramus Park, Paramus, NJ.

Qué hacer: Recorre los pasillos y la zona central bajo su tragaluz de cristal para identificar los espacios en los que transcurren las escenas del centro comercial.

Benjamin Franklin Middle School: Esta escuela secundaria funcionó como escenario de los pasillos, aulas y dinámica escolar de la protagonista Sophie.



Dirección: 335 N Van Dien Ave, Ridgewood, NJ.

Qué hacer: Dado que es una institución educativa activa, se recomienda admirar su arquitectura exterior y fachadas desde la vía pública.

Montclair High School: El anfiteatro exterior y los espacios de este instituto fueron utilizados para filmar las secuencias de la graduación y eventos teatrales principales de la historia.



Dirección: 100 Chestnut St, Montclair, NJ.

Qué hacer: Pasea por los alrededores de la escuela y contempla la zona del anfiteatro al aire libre.

Universidad Drew: Las áreas verdes y edificaciones universitarias sirvieron como trasfondo para tomas adicionales de la producción.

