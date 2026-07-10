Locaciones de “Un asunto familiar": Cómo visitarlas en Atlanta saliendo desde México

Viajar es uno de los mayores placeres que tiene la vida. Es que el hecho de poder desconectarse de todas nuestras rutinas y conocer bellos paisajes, respirar nuevo aire y empaparse de otras culturas es sin lugar a dudas una experiencia inolvidable para cualquier persona.

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Esto no es algo que solo valoren quienes aman viajar, sino también de quienes disfrutan de las series y películas. Esto se debe a que estamos viviendo el auge del turismo cinematográfico que invita a los espectadores de diversas producciones a visitar los lugares en donde estas fueron filmadas.

¿Dónde se rodó "Un asunto familiar"?

Para elegir destinos que se relacionan con series y películas, el abanico de posibilidades es muy grande. Es que las plataformas de streaming como Netflix proponen catálogos muy grandes y que se van renovando constantemente, aunque se pueden seleccionar algunas en especial como el filme "Un asunto familiar".

"Un asunto familiar" es una comedia romántica que se estrenó en 2024 y es una de las más vistas en México. Fue dirigida por Richard LaGravenese y protagonizada por Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King. Esta película fue rodada en principalmente en Atlanta (Estados Unidos) y en este marco tuvo una locación adicional en Malibu, California.

Ruta "Un asunto familiar"

Teniendo en cuenta que "Un asunto familiar" fue filmada en Atlanta, con el objetivo de ambientarla en Los Ángeles, visitar este rincón de Norteamérica se convierte en una experiencia que muchos espectadores quieren vivir.

A continuación, la Inteligencia Artificial (Gemini) dio a conocer una guía de viaje que inicia en México y tiene como destino las locaciones de "Un asunto familiar":

El itinerario de viaje desde México a Atlanta

Vuelos: El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) es uno de los centros de conexión más grandes del mundo. Hay vuelos directos diarios desde la Ciudad de México (AICM), Cancún y Guadalajara operados por aerolíneas como Delta Air Lines y Aeroméxico. El vuelo dura aproximadamente entre 3 y 3.5 horas.

Requisitos de entrada: Al viajar desde México, necesitarás tu pasaporte vigente y una visa estadounidense de turista (B1/B2).

Transporte local: Atlanta es una ciudad muy extendida. Para visitar los suburbios de filmación como Decatur y Norcross, lo más recomendable es rentar un auto en el aeropuerto o utilizar servicios de transporte por aplicación (Uber/Lyft).

Qué buscar y visitar en el "Hub" de filmación de Atlanta

Aunque la casa boscosa de Brooke Harwood (Nicole Kidman) y el apartamento de Chris Cole (Zac Efron) son propiedades privadas utilizadas para el rodaje, puedes empaparte de la atmósfera del set de la siguiente manera:



Norcross y Decatur: Gran parte de las escenas de vecindarios y calles secundarias de la película se grabaron en estos dos suburbios de Atlanta. Decatur tiene un centro histórico muy agradable (Decatur Square) lleno de cafeterías y tiendas independientes que capturan el ambiente relajado de los exteriores de la película.

Atlanta Metro Studios y Trilith Studios: Georgia se ha convertido en el principal centro de filmación de producciones de Netflix y Marvel. Si te interesa el turismo cinematográfico, puedes visitar Trilith Studios (ubicado al sur de Atlanta, en Fayetteville), que cuenta con una comunidad transitable abierta al público llamada Town at Trilith, diseñada específicamente para trabajadores de la industria y fanáticos del cine, con restaurantes y tiendas temáticas.

Actividades complementarias para amantes del cine en Atlanta