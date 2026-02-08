Guillermo del Toro PIERDE en los DGA Awards 2026, los premios más importantes de Dirección en Hollywood

Guillermo del Toro suma una derrota más en la temporada de premios. Este sábado, 7 de febrero, se celebraron los DGA Awards 2026, premios otorgados por el Sindicato de Directores de Estados Unidos. Entre los nominados a Mejor Director de Cine se encontraba el oriundo de Guadalajara, Jalisco, por Frankenstein. No obstante, Guillermo perdió en la terna ante Paul Thomas Anderson por One Battle After Another.

Este año, Guillermo del Toro obtuvo su segunda nominación en los Premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, gracias a su adaptación del clásico de Mary Shelly, Frankenstein. Sin embargo, el tapatío no logró repetir la hazaña de 2018, cuando resultó vencedor como Mejor Director por The Shape of Water, y regresó a casa con las manos vacías. En su lugar, el sindicato reconoció a Paul Thomas Anderson.

¿Qué significa la DERROTA de Guillermo del Toro en la carrera por el Premio Oscar?

Los DGA Awards son el máximo referente para los votantes de la Academia, rumbo a los Premios Oscar. Por lo regular, el cineasta que gana como Mejor Director de cine suele repetir tal hazaña en los Premios de la Academia, por lo que es altamente probable que Paul Thomas Anderson se lleve la estatuilla dorada el próximo 15 de marzo.

Si bien Guillermo del Toro no está nominado como Mejor Director en los Oscar 2026, es probable que los votantes de la Academia tomen en cuenta esta derrota para la categoría de Mejor Película, donde Frankenstein compite contra cintas como One Battle After Another, Sinners, Hamnet, Marty Supreme, F1, Sentimental Value, Train Dreams, Bugonia y The Secret Agent.

¿Cuántas nominaciones al Oscar obtuvo Frankenstein de Guillermo del Toro?

Además de Mejor Película, Frankenstein también está nominada por: Mejor Actor de Reparto ( Jacob Elordi ), Mejor Guion Adaptado (Guillermo del Toro), Banda Sonora Original, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Maquillaje y Peinado.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Así puedes ver la gala GRATIS y EN VIVO

La 98a edición de los Premios Oscar se llevarán a cabo el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La gala de premiación dará inicio en punto de las 6:00 p.m. (hora de México) y podrá seguirse EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7. Si lo prefieres, puedes seguir la cobertura en nuestro sitio web o la app de TV Azteca En Vivo. También contaremos con un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala y noticias relacionadas con el evento.