Esta es la dieta de Canelo Álvarez previo a cada pelea.

Se llegó el día que tanto estábamos esperando, pues esta noche Saúl ‘Canelo’ Álvarez se medirá a Dmitry Bivol por el Campeonato Mundial Semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), contienda que podrás seguir en vivo y en directo a través de las pantallas de Azteca 7 en punto de las 21 horas.

La historia de Saúl “Canelo” Álvarez

‘Canelo’ vs Bivol es la pelea más esperada del 2022 y el pugilisita mexicano intentará demostrar por qué es el “mejor libra por libra del mundo” cuando se enfrente al actual campeón en una contienda pactada en las 175 libras, peso que ya es conocido para él, ya que así venció a Sergey Kovalev en su momento.

¿Cuál fue la dieta del ‘Canelo´?

Saúl Álvarez siguió un estricto régimen alimenticio, el cual se basa en comida vegana, no obstante, el pollo y carne también están permitidos siempre y cuando su cuerpo así lo requiera.

Como mencionamos anteriormente, el mexicano ya tiene experiencia en las 175 libras, peso en el que conquistó el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Kovalev en el 2019.

El campeón mundial mexicano ha reiterado en diversas ocasiones que mantiene su peso en 178 libras, por lo que no requirió de un esfuerzo sobrehumano para poder dar con el peso.





“Estoy tratando, no al cien por ciento, pero estoy tratando de comer más vegano y me he sentido muy bien, ahora vamos a ver qué sucede en la pelea. Trato de, toda la semana, llevar la comida alimenticia vegana, pero si de repente como algo (carne) no importa, voy poco a poco, sin exigirme tanto”, declaró el pugilista a AP.

“Tomo un café para despertar, luego me voy al gimnasio, desayuno después de entrenar. Al día como de tres a cuatro veces. Tengo muchos años que conozco mi cuerpo. Sé que comer y cuándo comer. Me gusta mucho el sushi pero los tacos son mis favoritos junto con un caldo de res”, finalizó.