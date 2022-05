Padme Vidente alerta sobre atentado contra Canelo Álvarez.

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue y mañana Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a los encordados en busca del Campeonato Mundial Semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), cuando se enfrente al actual campeón, el ruso Dmirty Bivol, contienda que podrás seguir a través de las pantallas de Azteca 7.

La historia de Saúl “Canelo” Álvarez

Saúl Álvarez intentará demostrar por qué es el “mejor libra por libra” del mundo y para ello, ha tenido una gran preparación, como trabajos para fortalecer el cuello, así como una dieta vegana para poder dar con el peso, ya que este encuentro está pactado en las 175 libras.

¿Cuánto dinero está de por medio?

La fortuna del ´Canelo’ Álvarez podría aumentar este fin de semana ante Bivol, ya que se embolsará la nada despreciable cantidad de 15 millones de dólares, mientras que el ruso únicamente se llevará a casa 2 millones de dólares.

Te puede interesar: Carín León será el encargado de cantar el Himno Nacional en la pelea del Canelo.

Además, el boxeador jalisciense pactó llevarse el 70 por ciento de las ganancias del Pago por Evento (PPV) con DAZN. En tanto que Bivol se llevará el 30 por ciento.

¿’Canelo’ sufrirá un atentado?

Nuestra vidente Padme habló sobre Saúl Álvarez, quien trae pegada la suerte; sin embargo, ocurrirá algo en su vida que lo va a tambalear considerablemente.

“Pareciera que los astros le van a dar por completo la espalda, porque veo que incluso puede sufrir un atentado, un secuestro, algo en donde le va a mover por completo su vida y de esta manera va a tener que enfrentar la pelea”.

Sobre la contienda, nuestra vidente aseguró que el mexicano será el vencedor del combate ante Bivol y aseguró que no lo ve golpeado físicamente pero sí emocionalmente, quizá no ahora pero más adelante. También le pidió tener cuidado ya que la contienda le dará mucho dinero, pero también muchos enemigos.