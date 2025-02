No te pierdas el gran estreno del k-drama: “Eres Extraordinaria” en Azteca 7

¡K-Siete sigue con sorpresas para todos los seguidores y amantes de los k-dramas! Y es que llega a la pantalla de Azteca 7 “Eres Extraordinaria” o “Extraordinary You” por su título en inglés. Entérate aquí de todos los detalles sobre su estreno y a través de qué plataformas podrás disfrutarla.

¿De qué trata “Eres Extraordinaria”?

Eres Extraordinaria es un k-drama de 2019, y nos cuenta la historia de Eun Dan-Oh, una chica de preparatoria que tiene extraños lapsus en donde no recuerda nada de lo que sucedió, como ella lo describe “algo malo me está pasando, mis recuerdos desaparecen y también estoy alucinando, no tengo idea de cuándo y dónde abriré los ojos”, entonces es ahí donde se dará cuenta que ella es parte de un webtoon y decide no seguir las reglas del escritor, pues quiere hacer su propia historia.

Eres Extraordinaria cuenta con el siguiente reparto:



Kim Hye-yoon como Eun Dan-Oh

como Eun Dan-Oh Rowoon como Ha-ru/Número 13

como Ha-ru/Número 13 Lee Jae-wook como Baek Kyung

como Baek Kyung Lee Na-eun como Yeo Joo-da

como Yeo Joo-da Jung Gun-joo como Lee Do-hwa

como Lee Do-hwa Kim Young-dae como Oh Nam-joo

¿Qué es un webtoon?

Los webtoon son un tipo de cómic digital, que se originó en Corea del Sur y que generalmente está destinado a ser leído en dispositivos móviles. Si bien, los webtoon eran en su mayoría desconocidos fuera de Corea del Sur durante su inicio, ha habido un aumento en popularidad a nivel internacional gracias a la fácil accesibilidad en línea y a la adaptación de sus historias a k-dramas, tal es el caso de “Eres Extraordinaria”.

¿Cuándo se estrena “Eres Extraordinaria” en Azteca 7?

Eres Extraordinaria se estrena el 3 de marzo en la pantalla de Azteca 7, aún no hay un horario confirmado. Pero mientras este k-drama llega, puedes seguir disfrutando de “ No Soy Un Robot ”.