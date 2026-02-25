¿Quién es Rafael Olarra? El argentino ex de Luke Evans y que ahora lo relacionan con Pedro Pascal

Durante los últimos días, el nombre de Pedro Pascal ha vuelto a ser tendencia mundial, pero esta vez por dejarse ver muy cerca del argentino Rafael Olarra. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación sentimental, el interés por saber quién es el hombre que acompaña al actor del momento ha crecido exponencialmente en las plataformas digitales.

¿Dónde fueron vistos por primera vez Pedro Pascal y Rafael Olarra?

En las fotografías más recientes, captadas por el portal especializado TMZ, se observa al creativo argentino de 42 años y al chileno de 50 años paseando y tomando aire fresco en las calles de Los Ángeles. Sin embargo, este no es un encuentro aislado, ya que previamente habían sido vistos juntos en diferentes eventos y locaciones emblemáticas de la ciudad de Nueva York.

En su reciente aparición en la Costa Oeste de Los Ángeles, ambos fueron captados luciendo ropa deportiva y demostrando un excelente sentido del humor. Un detalle que llamó la atención de los observadores es que Olarra lucía una faja ortopédica, mientras que Pascal parece besar el hombro izquierdo del argentino, rodeando su cintura con el brazo derecho en un gesto de evidente cercanía y afecto. En otra de las instantáneas, Olarra le responde el gesto de igual manera, lo que ha alimentado las teorías de sus seguidores sobre un posible noviazgo.

Durante su estancia en Nueva York, el argentino y el actor fueron vistos asistiendo al cine para disfrutar de la cinta “Cumbres Borrascosas”. Pese a la evidencia fotográfica de su cercanía, ninguno ha confirmado o desmentido la posible relación.

¿Quién es realmente Rafael Olarra?

Rafael Olarra nació en Buenos Aires, Argentina, y actualmente tiene 42 años. Lejos de ser un desconocido en el mundo del arte, es un respetado director y creador creativo cuya trayectoria es mayor conocida en el cine y la producción audiovisual de alto nivel. Su visión estética y capacidad conceptual lo han llevado a colaborar en proyectos que fusionan el diseño con la narrativa visual contemporánea.

Rafael es gay abiertamente y su historial sentimental incluye a figuras prominentes de la industria del entretenimiento. Su última relación mediática fue precisamente con el reconocido actor y cantante Luke Evans. La pareja confirmó su relación en febrero de 2020, convirtiéndose en una de las favoritas de la prensa internacional; sin embargo, para el año 2021 decidieron terminar su noviazgo, según informó en su momento la revista Out.

Pedro Pascal se “lesionó" al rodar ‘Gladiador II’

