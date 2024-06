El Cadáver de la Novia: La oscura inspiración de la película y más curiosidades

La película El Cadáver de la Novia se estrenó el 21 de octubre del 2005 y desde entonces se ha convertido en una de las películas favoritas del afamado Tim Burton, pues como todas sus películas, tiene un estilo gótico y espeluznante a la vez que deja a más de uno con intriga de saber qué hay detrás de la inspiración del filme. Te contamos todo lo que debes saber de “El Cadáver de la Novia”, una historia de amor y tragedia.

La oscura inspiración de la película “El Cadáver de la Novia”

Debes saber que el filme está basado en un libro ruso titulado “El Dedo”, solo que en dicho libro la novia no es un cadáver, sino un demonio. La historia relata la noche en que tres amigos salieron a festejar que uno de ellos pronto se casaría con una joven adinerada y en medio del bosque encontraron una mano entre las ramas, pero para ellos no fue algo tenebroso, al contrario, lo tomaron con mucha gracia, tanto que le dijeron a Rubén (el joven que se iba a casar), que practicará sus votos nupciales, así que él lo hace y coloca el anillo en uno de los dedos. Sin embargo, la historia basada en la época victoriana, no relataba que el cadáver llevaba a Rubén al mundo de los muertos, más bien, ella tenía una aparición justo en el momento en que él estaba a punto de casarse y se genera una discusión en torno a los votos que se hicieron aquella noche, ya que había testigos de por medio. Finalmente, un rabino anuló el supuesto matrimonio, puesto que Rubén nunca los dijo con la intención de desposarla y además él ya estaba comprometido desde antes de nacer con la joven adinerada.

Curiosidades de la película “El Cadáver de la Novia”

Sin dudarlo, El Cadáver de la Novia se volvió una de las películas clásicas en Halloween y en el día de muertos, pues es una película que está adaptada en otra época, pero con una explicación mágica y fantástica la cual hace que a todos les encante.

Tim Burton realizó la adaptación del libro “El Dedo” por ejemplo; en la película Víctor iba solo en medio del bosque a practicar los votos y en el libro, fue acompañado por sus amigos.

La película fue realizada al mismo tiempo de "Charlie y la fábrica de chocolate", pero Tim Burton decidió darle más empeño al Cadáver de la Novia, ya que el estilo Stop Motion le fascina.

El cine que exhibió la película en su estreno, colocó un altar de muertos para darle más promoción.

. Fue la primera película de estilo Stop-Motion grabada con cámara fotográficas profesionales y no con cámaras de cine.

y no con cámaras de cine. Para plasmar el parpadeo de un personaje, se tomaban alrededor de 25 fotografías.

Se fabricaron alrededor de 300 muñecos y la grabación junto con la postproducción tuvieron una duración de 55 semanas .

En el mundo de los vivos es de gama de grises para darle la intención de la preocupación de los problemas existenciales.

para darle la intención de la preocupación de los problemas existenciales. El mundo de los muertos tenía colores y contrastes para darle un toque de “vivacidad y felicidad” después del descanso eterno.

