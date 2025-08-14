Marty Supreme: ¿de qué trata la nueva película de Timothée Chalamet? Esto vimos en el tráiler

A24 liberó el tráiler de Marty Supreme, la película protagonizada por Timothée Chalamet; quien regresa a la pantalla grande con una película biográfica después de haber arrasado el año pasado con su interpretación de Bob Dylan en Un Completo Desconocido, solo que esta vez dará vida a una de las leyendas del ping pong.

Marty Supreme: ¿qué se vio en el tráiler oficial?

El tráiler de Marty Supreme abre con una de las canciones más famosas de la década de los 80: Forever Young de Alphaville, mientras nos presentan a un joven Marty hablando por teléfono, conversación en donde se nos muestra mucho de su personalidad: soñador, excéntrico y con muchas aspiraciones.

Si bien sabemos que los tráilers no suelen revelar por completo la trama de la película que resumen, sí nos dan un pequeño adelanto de lo que podemos esperar, y definitivamente Marty Supreme será una de esas películas en donde el protagonista está dispuesto a todo con tal se seguir y adquirir aquello que tanto anhela, incluso si eso significa dejar atrás a las personas que lo apoyan.

Marty Reisman: la historia real detrás de Marty Supreme

Marty Supreme toma como base la historia del jugador de ping pong Marty Reisman, una leyenda estadounidense. Reisman ganó 22 campeonatos entre el 46 y el 2002, y a sus 67 años destacó al convertirse en el jugador más longevo en ganar una competencia nacional en los deportes de raqueta. Y si bien sus proezas deportivas eran bastante aplaudibles, el jugador destacó por su comportamiento más showman que por su agilidad, con un carácter competitivo pero una ambición desmedida.

La figura de Reisman es la sólida base de Marty Supreme, y si bien no se contará su historia al pie de la letra, sí podremos conocer más de esta leyenda que destacó por su talento en el ping pong y su pasado como estafador.

El reparto de Marty Supreme

Con varios actores y actrices de renombre, Marty Supreme ya es una de las películas más esperadas del año, pues contará con las actuaciones de:



Timothée Chalamet

Gwyneth Paltrow

Odessa A’zion

Kevin O’Leary

Tyler Okonma

Abel Ferrara

Fran Drescher

¿Cuándo se estrena Marty Supreme?

Marty Supreme se estrenará en cines el 25 de diciembre del 2025.