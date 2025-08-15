Sinéad O’Connor tendrá su película biográfica: esto es todo lo que se sabe al respecto

Sinéad O’Connor tendrá su propia película, esta vez podremos ver en la pantalla grande y desde la ficción un ángulo más sobre la vida de esta importante cantante que hizo historia hasta su fallecimiento en el 2023, a la edad de 56 años. A través de Variety se dio a conocer que esta biopic comenzará con los trabajos de filmación, y si bien aún no tenemos el nombre de la película muchos no podemos esperar a saber más sobre este gran proyecto.

¿De qué va a tratar la película de Sinéad O’Connor?

Tal y como se reveló en Variety, en esta biopic de Sinéad O’Connor podremos ver la edad temprana de la cantante, su infancia, juventud y sus inicios en el mundo de la industria musical.

Además en esta película podremos ver cómo es que O’Connor se convirtió no solo en una aclamada cantante irlandesa, si no también en una de las mujeres que luchó para evidenciar los abusos sistemáticos de la iglesia católica, llegando incluso a ser odiada por eso.

La película será dirigida por Josephine Decker, el guion estará a cargo de Stacey Gregg, y los ganadores al Oscar: Iain Canning y Emile Sherman serán los productores junto a Neil Chordia y Fodhla Cronin O’Reilly.

Aún no tenemos más detalles, ni quién dará vida a Sinéad O’Connor así como el reparto que estaría acompañando a la protagonista en este nuevo filme, pero tenemos nuestras esperanzas y expectativas bastante altas.

¿Quién fue Sinéad O’Connor?

Sinéad O’Connor nació en Dublín, y se convirtió en una de las cantantes, compositoras y activistas más reconocidas a nivel global, siendo comúnmente representada en el mundo de la música dentro de los géneros del pop y el rock alternativo. Debutó en 1987 con su álbum The Lion and the Cobra, pero se lanzó al estrellato cuando lanzó el cover Nothing Compares 2 U.

Sin embargo O’Connor fue víctima de lo que ahora conocemos como cancelación, esto después de su presentación en el Saturday Night Live, espacio que aprovechó para dejar en claro su postura política contra la iglesia católica, pues fue ahí donde decidió romper una foto del entonces Papa Juan Pablo II, el 3 de octubre de 1992, hecho que le valió insultos como “sacrílega” y “loca”, y que truncó su ascenso en el mundo de la música.

¿De qué murió Sinéad O’Connor?

Sinéad O’Connor falleció un 26 de julio del 2023 debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma.