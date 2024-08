¡El Capi Pérez y Margarita McKenzie visitarán ‘La Academia: Camino a la fama’

Vanessa Claudio y Ricardo Casares hicieron un gran anunció el miércoles durante el programa ‘La Academia: Camino a la Fama’. Los académicos tendrán una visita muy divertida que los hará soltar las carcajadas, pues El Capi Pérez asistirá durante el día jueves.

Pero eso no es todo, pues El Capi Pérez llevará a uno de sus personajes más divertidos y emblemáticos. Así es, Margarita Mckenzie estará presente. Margarita McKenzie es la popular jefa de jefas, encargada del área de recursos humanos de ‘Venga la Alegría’. Sin duda, será un capítulo imperdible en ‘La Academia: Camino a la Fama’.

Otra de las grandes cosas que se esperan para mañana durante el programa, es la tan esperada fiesta de disfraces. Los académicos tuvieron que conseguir sus boletos resolviendo diferentes retos. Los chicos, durante dos días, tuvieron que buscar ocho huevos de oro que les daban el derecho a tener uno de los boletos para poder asistir.

Cristian obtuvo su boleto al ser el ganador de la prueba de rendimiento, mientras que Edith, perdió el suyo al no ser salvada en esta misma prueba. Brisa por su lado, no posee boleto pero no tuvo miedo de pedir una oportunidad para ir a la fiesta, pues es una de las que más se han esforzado en mantener limpia la casa de ‘La Academia’.

¿Dónde y cuando ver ‘La Academia: Camino a la Fama?

No te pierdas a El Capi Pérez y Margarita McKenzie en ‘La Academia: Camino a la Fama’ a través de la señal de Azteca 7 a las 4:30 p.m.