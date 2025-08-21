¿Miranda Priestly muere? Filtran imágenes de un funeral en El Diablo Viste a la Moda 2

El rodaje de la esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda sigue dando de qué hablar. Los fanáticos andan cazando en el rodaje continuamente para obtener todos los detalles de este antes que nadie. Esta vez, las cámaras captaron a Anne Hathaway y Stanley Tucci filmando una escena en Nueva York con looks que recuerdan más a un funeral que a una pasarela.

Funeral a la vista en El Diablo Viste a la Moda 2

Las imágenes fueron compartidas el 20 de agosto en redes sociales y muestran a Hathaway (Andy Sachs) y Tucci (Nigel) vestidos completamente de negro, caminando juntos y con gafas oscuras. La sobriedad de los atuendos y el porte serio de los actores hizo que los fans comenzarán a especular de inmediato: ¿será que en la secuela presenciaremos el funeral de Miranda Priestly?

https://x.com/anniecrave/status/1958216312792257012?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958216312792257012%7Ctwgr%5E2825d701a244944a09667b4346b9dbd6a1b9046b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.glamour.mx%2Farticulos%2Fel-diablo-viste-a-la-moda-2-anne-hathaway-y-stanley-tucci-graban-el-funeral-de-miranda-priestly

Los detalles de los looks que dispararon rumores

En las fotos, Anne Hathaway luce un vestido de seda negro acompañado de una tela translúcida, además de una gabardina negra y lentes oscuros.

Por su parte, Stanley Tucci lleva un elegante traje negro perfectamente ajustado, camisa blanca y corbata negra plateada con estampado paisley. La combinación no solo refuerza la idea de un evento serio, sino que también encaja con la impecable estética de sus personajes.

¿Se despide Meryl Streep de su icónico papel?

La gran pregunta que circula en internet es si el funeral corresponde a Miranda Priestly (Meryl Streep), la temida editora que regresa en esta secuela inspirada en la novela Revenge Wears Prada.

Aún no hay respuesta a esta interrogante, pues la producción no ha confirmado nada al respecto. Mientras tanto, los fans creen que la ausencia de Streep en estas escenas podría ser una pista. Sin embargo, otros opinan que el funeral podría pertenecer a otro personaje del círculo editorial o de la industria de la moda.

Anne Hathaway and Stanley Tucci filming a funeral scene for "The Devil Wears Prada 2". pic.twitter.com/T1D1u3ZmHn — 📸 (@metgalacrave) August 20, 2025

El misterio continúa hasta el estreno

Con el estreno programado para el 1 de mayo de 2026, lo cierto es que estas filtraciones solo aumentan la expectativa. Por ahora, solo queda esperar a cualquier anuncio oficial de la producción.

