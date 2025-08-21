Actor de Severance se une a Spider-Man: Brand New Day, ¿qué personaje interpretará Tramell Tillman?

Uno de los proyectos más exitosos y, por lo mismo, más esperados por los fans, sin duda son las cintas de Spider-Man. El tiempo pasa de volada y poco a tiempo nuevos detalles de la película salen a la luz. Recientemente, se reveló que Tramell Tillman se une al elenco de “Spider-Man: Brand New Day” y aquí tenemos todos los detalles para ti.

Tramell Tillman se suma al universo de Spider-Man

La expansión del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa, y poco a poco, nuevos personajes llegan generando grandes expectativas entre los fanáticos. Esta vez, la atención recae en Tramell Tillman, actor que brilló en la aclamada serie Severance con su papel de Seth Milchick.

Su llegada a “Spider-Man: Brand New Day” es un gran paso en su carrera que seguramente marcará un antes y un después tanto en su vida como en la película. Este actor pasará de ser una revelación en televisión al cine y en una de las franquicias más exitosas de la actualidad.

¿Qué personaje interpretará en Spider-Man: Brand New Day?

Es bien sabido que Marvel Studios no revela sus secretos, así que más allá de anunciar su participación, no hay información al respecto. Sin embargo, el misterio logra su objetivo y enciende el hype y las especulaciones de los fans, quienes creen que podría interpretar a un nuevo villano o incluso a un aliado inesperado de Peter Parker.

Con la trama aún bajo estricta confidencialidad, cualquier detalle sobre su participación se mantiene como uno de los grandes secretos de la producción.

Elenco confirmado y expectativas de la película

La película contará nuevamente con Tom Holland como Peter Parker, acompañado de Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds). Además, se suman Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

La combinación de rostros conocidos y nuevas adiciones promete darle frescura a la historia, lo cual refleja este reinicio en su vida que vivirá el personaje de Peter Parker. Al mismo tiempo, la cinta busca mantener la esencia de las aventuras del héroe arácnido.

¿De qué lado crees que esté el personaje de Tramell Tillman?

