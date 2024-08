“El Patrón” visita La Casa de La Academia con una gran sorpresa

Los académicos han pasado momentos emocionantes dentro de La Casa de La Academia, en especial este día fue muy importante para Mar, quien celebró su cumpleaños con sus compañeros ... Aunque tal vez es un momento difícil, ya que no se encuentra en compañía de su familia y de su novio, pero eso no significa que no le celebrara un día tan importante.

Mar cumple años en La Casa de La Academia

Los académicos están de fiesta y empezaron su día de manera increíble, debido a que en el cuarto de las mujeres despertaron con las mañanitas para festejar a Mar, quien hoy se convierte en una mujer mayor de edad, día que lo hace aún más importante. Las compañeras de cuarto de Mar se levantaron de sus camas para abrazarla y felicitarla, pero las sorpresas siguieron durante el resto del día, ya que la maestra Tory le llevó un detalle a la académica, aunque momentos después el director le retiró el detalle. En la clase de acondicionamiento físico con la maestra Diana Laura, los académicos le dieron unas palabras de felicitación a la festejada del día.

El Patrón lleva flores a La Casa de La Academia

Los alumnos de La Academia estaban ensayando sus números con el director Héctor Martínez y minutos después se escucharon unos gritos “Señorita Mar”, por lo que todos quedaron sorprendidos, ya que alguien había entrado a La Casa de La Academia y ellos no tenían ni idea. Para sorpresa de todos, llegó El Patrón con un hermoso ramo de rosas para la festejada del día, Mar quedó sorprendida ante la llegada del Patrón, quien hizo entrega del ramo y felicitó a la académica... Sin duda, será un día que Mar Lara no olvidará, pues aunque no este cerca de su familia, está viviendo un momento de desarrollo en su carrera musical en La Academia.

Te puede interesar: Mar celebra cumpleaños en La Academia con regalos de su familia y novio