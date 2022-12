Ellen Pompeo revela por qué se va de Grey’s Anatomy.

¿Por qué Ellen Pompeo se va de Grey´s Anatomy?

En el marco de una entrevista en “The Drew Barrymore Show”, la intérprete expresó: "estoy muy contenta, ese espectáculo fue increíble para mí. Me han gustado muchas cosas, pero tengo que cambiar algunas. Tengo 53 años, mi cerebro es como nuevo. Tengo que hacer algo nuevo. No puedes hacer el crucigrama del New York Times todos los días".