Ellen Pompeo revela por qué se va de Grey’s Anatomy.

Una de las series más reconocidas que ha dado el mundo de la televisión tendrá un cambio enorme en su trama debido a que su protagonista no formará más parte de la producción. Ahora bien, no se conocían los motivos, pero Ellen Pompeo reveló por qué se va de “Grey´s Anatomy”.

La realización de ABC ha comenzado su temporada 19 y la misma ha generado una gran expectativa entre sus seguidores y seguidoras que han mostrado su satisfacción con los episodios que ya están disponibles.

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Ahora bien, en las próximas emisiones se viene una transformación que sin duda será un antes y un después porque a la doctora Meredith Grey no la veremos más. Hasta hace poco no sabíamos las razones y motivos por los que la actriz decidió apartarse del proyecto televisivo, pero afortunadamente se expresó recientemente y aquí están sus palabras.

¿Por qué Ellen Pompeo se va de Grey´s Anatomy? En el marco de una entrevista en “The Drew Barrymore Show”, la intérprete expresó: "estoy muy contenta, ese espectáculo fue increíble para mí. Me han gustado muchas cosas, pero tengo que cambiar algunas. Tengo 53 años, mi cerebro es como nuevo. Tengo que hacer algo nuevo. No puedes hacer el crucigrama del New York Times todos los días".

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Ante esta respuesta Barrymore le preguntó qué pensaba hacer ahora que no estará más en “Grey´s Anatomy”. La pregunta puede ser un tanto obvia o inevitable, pero si ponemos atención en todos sus trabajos podemos ver que Pompeo le ha dado una prioridad total a su papel como Meredith Grey. Ante esto dijo: "tengo muchas cosas que hacer, tengo tres hijos y me ocupo de ellos. Para mi es muy importante estar ahí para ellos como estar más presente".

Vale decir que se enfocará más en su vida personal pero también dijo que se encuentra rodando una serie para Hulu, una de las tantas plataformas de contenido vía streaming, que estará disponible en la primavera de 2023. Sin embargo, no comentó nada más sobre este proyecto, pero queda claro que en poco tiempo la veremos interpretando otro papel y que, según lo que reporta Variety, compartirá cartel junto con Patrick Dempsey.