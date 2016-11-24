Entre Correr y Vivir: Capítulo 24 | TV Azteca





Eva busca entre sus recuerdos y encuentra un cheque de Lorenzo. Aparentemente eso es todo; por lo que se dedica más bien a buscar a Guillermo, a quien reclama que el dinero que tomó de la escudería para dárselo al Diesel es lavado de dinero y los puso en riesgo a todos.

La escudería debe declarase en quiebra, sólo correrán dos carreras más y Guillermo debe decírselo a su crew, cosa que hace en medio de la conmoción.

Por su parte Camila busca consuelo en un acostón con Guillermo, pero cree que eso no significa que volverá con él.

René y Lulú ceden a su deseo, lo cual provocará aún más tensión e incomodidad entre ellos. Eva finalmente le confiesa toda la situación de la empresa y el lavado a Rodrigo, quien la apoya amorosamente. Finalmente a una carrera de retirarse, un misterioso socio ofrece apoyar a Guillermo comprando el 51% de las acciones.

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7