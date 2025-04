¡Ya tenemos poster de la película de Chainsaw Man!

La noticia que todos los otakus estábamos esperando ha llegado, ¡la película de Chainsaw Man será estrenada en cines de México! Este fenómeno del manga, que nos dejó a todos pegados a las páginas con su historia con un humor muy oscuro, por fin se hará realidad en la pantalla grande. Si pensabas que el anime ya era suficiente, prepárate para una experiencia cinematográfica que promete ser aún más épica.

¿De qué trata Chainsaw Man?

Chainsaw Man es el manga de Tatsuki Fujimoto, que cuenta la historia de Denji, un joven endeudado que se convierte en Chainsaw Man después de fusionarse con su demonio, Pochita. La trama, aunque llena de acción y gore, también explora temas profundos como la desesperación, los deseos humanos y la lucha por la supervivencia en un mundo lleno de demonios.

Chiansaw Man llega a los cines de México

Lo que más está causando revuelo entre la comunidad otaku es el estreno confirmado para cines en México, el 29 de octubre del 2025, que traerá una versión de la película en su idioma original con subtítulos. El fandom mexicano es uno de los más grandes y apasionados, y este estreno será una oportunidad para vivir una experiencia de Chainsaw Man en pantalla grande como nunca antes. No hay dudas de que las salas de cine se llenarán de cosplays de Denji, Makima y Aki, ¡así que no olvides tu mejor look!

¡Ya tenemos poster oficial de la película de Chainsaw Man!

Además, ya ha circulado el póster oficial de la película, y ¡es un arte que no puede faltar en tu pared! En él, vemos a Denji en todo su esplendor, con su motosierra emergiendo de su rostro. Este póster ha desatado una lluvia de memes y reacciones en redes sociales, con los otakus celebrando cada pequeño detalle que hace referencia al anime y manga.

Si eres fan del manga o del anime, ¡no te puedes perder este estreno! Prepara tus entradas, ponte tu mejor camiseta de Chainsaw Man y acompáñanos a esta aventura cinematográfica llena de acción, sangre y, sobre todo, mucha adrenalina. ¡Nos vemos en el cine Bellakos!