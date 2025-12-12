¿Lo sabías? Este es el protagonista de la Final de la Liga MX que es devoto de la Virgen de Guadalupe y que sobrevivió a la muerte de uno de sus hijos

Este 12 de diciembre es uno de los días más especiales dentro de la cultura latina y sobre todo mexicana, pues se celebra El Día de la Virgen de Guadalupe, una de las figuras más representativas y veneradas de todas.

Dentro de esta celebración, recordaremos a uno de los protagonistas de la actual Final de la Liga MX, hablamos de ni más ni menos que el mismo "Turco" Mohamed, el flamante director técnico del conjunto del Toluca que está en busca de “el milagro” para conseguir el bicampeonato ante los Tigres de la UANL.

¿Cuál es la relación de “El Turco Mohamed" y la Virgen de Guadalupe?

En los últimos años se ha logrado apreciar la importancia de “La Morenita” en la vida de Antonio Ricardo Mohamed, pues en cada ocasión que puede la ha presumido, como aquella vez que la lució en su camisa cuando dirigía a Los Pumas de la UNAM, donde incluso fue multado.

|(Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El estratega de 55 años es un fiel seguidor de La Virgen de Guadalupe y es que aunque hemos podido ver a un futbolista y técnico muy exitoso, también ha pasado por momentos muy complicados, en los que María Guadalupe ha sido de suma importancia.

La pérdida de un hijo y la compañía de La Virgen de Guadalupe, este ha sido el camino de "El Turco" Mohamed

Si bien, el argentino tuvo una memorable etapa como futbolista, sobre todo en su paso por clubes como Boca Jrs, Toros Neza y Monterrey, su etapa como director técnico ha sido una de las más exitosas en el fútbol mexicano, misma que ha quedado impulsada por la pérdida de su hijo Farid quien tenía 9 años.

Fue en el verano del 2006 durante La Copa Mundial de la FIFA celebrada en Alemania que Antonio y su hijo se encontraban en dicho país, donde tras presenciar el partido de Argentina vs el conjunto de casa tuvieron un accidente vehicular.

Se dice que el ahora técnico viajaba con su hijo y dos acompañantes más con destino al aeropuerto aunque fueron embestidos por unos locales que iban a exceso de velocidad, resultando en un accidente que marcaría su vida.

Este momento cambiaría totalmente su vida, y aunque es uno de los temas que no suele frecuentar, se le ha visto bastante emocionado en cada logro que ha conseguido, sobre todo como director técnico del Monterrey y Toluca, donde incluso lo hemos visto hasta las lágrimas.

