El estadio mundialista de México que le dice adiós a la Liga MX y le da la bienvenida a conciertos y espectáculos

A unos cuantos meses de que se celebre la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, hemos podido ver que el futuro nos ha alcanzado y un estadio mundialista de México dejará de ser un espacio para el fútbol y ahora recibirá conciertos y espectáculos, como cada vez es más común

Oficialmente ha comenzado el proyecto para remodelar y convertir al Estadio 3 de Marzo de Zapopan en un foro moderno y de primer nivel que pueda recibir conciertos y espectáculos masivos, significando el “adiós” de un lugar mítico que vio grandes partidos de fútbol en las últimas 5 décadas.

¿Qué se sabe sobre la remodelación del Estadio 3 de Marzo?

El Estadio 3 de Marzo, fue uno de los recintos más reconocidos de Zapopan aunque en los últimos años ha servido como espacio para la realización de conciertos, aunque es sabido que en los últimos meses el inmueble atraviesa una etapa de cambios en su estructura, dando paso a su remodelación.

Se espera que tras su remodelación, pueda recibir de entre 25 a 45 mil personas y se tiene en mente en que esté disponible para el 3 de marzo de 206, con la intención de que pueda ser sede para conciertos que habrá durante el Mundial, donde Maná, Carlos Santana y Alejandro Fernández podrían ser los primeros artistas en presentarse.

¿Cuál es la historia del Estadio 3 de Marzo?

Este espacio deportivo fue inaugurado en el año de 1971, y originalmente había sido planeado como hogar del equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y posteriormente del Tecos de la Primera División.

Hasta antes de su remodelación tenía una capacidad de 18 mil espectadores, y su nombre conmemora la fecha de fundación de la UAG: 3 de marzo de 1935.

Además de haber visto mucho torneos de fútbol de la liga mexicana tanto de primera, como segunda división, el Estadio 3 de Marzo, ha sido sede de importantes torneos como:



Copa Mundial de Fútbol de 1986

Primera fase del torneo Preolímpico 2000

Preolímpico de Concacaf de 2004

Además, siendo casa de Tecos vivió tres finales:



Tecos Vs. Santos (Torneo 93-94)

Tecos Vs. Luis Ángel Firpo (Recopa de la CONCACAF)

Tecos Vs. América (Clausura 2005)

El pasado jueves 6 de noviembre fue sede del Corona Capital Sessions, en un evento donde se presentaron Keane, Phoenix y The Kooks, siendo el último espectáculo de este recinto tal como lo conocíamos.