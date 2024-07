Estas son las escenas post-créditos explicadas de ‘Deadpool y Wolverine’

El filme ‘Dealpool y Wolverine’ llegó este jueves a las pantallas de los cines mexicanos. Su esperando estreno ha valido la pena, al menos así lo señalan muchos fanáticos del antihéroe y el famoso héroe de las garras afiladas. Y es que es la primer entrega del famoso Universo Cinematográfico Marvel en todo el año, se dice que la compañía ha optado por apostar en calidad en vez de cantidad.

Lo que ha resaltado son las escenas post-créditos de esta película, pues no es solo una la que se puede ver y además deja pensando a más de un seguidor, pues no son del todo claras. ¿Ya las viste y no entendiste? Aquí te las explicamos a detalle.

Primera escena post-créditos de ‘Deadpool y Wolverine’

¡Una escena llena de nostalgia! Marvel Studios se lució, ¡por completo! Habiendo dejando claro esto, te contamos que, en esta ocasión se abre una ventana pequeña (sin dejar los créditos correspondientes) que siguen bajando a un lado.

Este magnífico espectáculo visual, es una enorme recopilación de escenas detrás de cámaras de todas las películas producidas por 20th Century Fox. Se trata de la primera entrega de X-Men, ¿la recuerdas? ¡Fue en el año 2000! Y aunque seguramente al leer ese año te sentiste viejo, déjame decirte que no eres el único. Se puede ver a Hugh Jackman, además de joven, en una entrevista que se le realizó en donde relataba sus primeros días de rodaje. El gran actor nunca se imaginó que sería el principio de una enorme era de ponerse las famosas garras para interpretar a Wolverine.

¡Ryan Reynolds también es visto en esta escena! Se muestra al icónico intérprete en una entrevista de 2009, cuando dio vida por primera vez a Deadpool; así es, fue en el filme ‘X-Men orígenes: Wolverine’. Aquella participación fue un completo desastre, pero años más tarde, en 2026, Reynolds dio lo mejor de sí y sorprendió a todos. En el clip se puede ver a Ryan revela que soñaba con poderle dar vida algún día al Mercenario Bocazas.

¡Sin duda, un manjar visual para los amantes de la saga! Pues se pueden ver a grandes rostros de X-Men como Patrick Stewart, Ian McKellen, James McAvoy, Hally Berry, Jennifer Lawrencem Famke Janssen, Rebecca Romjin, entre otros. Además, de otras películas como Los 4 Fantásticos, Daredevil y Elektra. La escena cierra con el logo de la ya extinta 20th Century Fox, que ahora se llama 20th Century Studios.

Segunda escena post-créditos de ‘Deadpool y Wolverine’

Después de lo nostálgico, la segunda escena post-créditos de ‘Deadpool y Wolverine’ tiene que ver con la propia película. El antihéroe aparece y deja claro que está harto de que le carguen con la muerte de Johnny Storm. El personaje moría asesinado por Cassandra Nova después de que Wade asegurara le había dedicado insultos enormes.

En esta escena, Deadpool muestra una grabación donde desmiente cosas que suceden en la películas (o al menos que te dejan pensando). Se revela que en la cápsula de pinchos en la que les transportaban hacia la base de Cassandra había una cámara filmando todo, y cuando Johnny empieza a explicar quién es realmente ella, se descubre toda la verdad.

El personaje de Evans empieza a pronunciar los insultos que Deadpool diría después. Wade solo estaba haciendo lo que Johnny le había dado permiso. ¡Deadpool es inocente!

