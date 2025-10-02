Con motivo del 50 aniversario del cómic, un NUEVO CROSSOVER volverá unir a Superman y a Spider-Man: Esto es lo que se sabe

Tras el éxito del cómic que unió a Batman y Deadpool, todo parece indicar que este 2026 llegará un crossover que buscará unir a dos de los superhéroes favoritos de todo el mundo, pues hablamos de Superman y Spider-Man.

DC Comics y Marvel se estarían pensando en colaborar uniendo a dos de sus superhéroes más representativos en lo que será el aniversario número 50 de la primera vez que vimos a estos héroes en el cómic “Superman vs The Amazing Spider-Man: The Battle of the Century” (La Batalla del Siglo), una historia de Gerry Conway, Ross Andru, Neal Adams, John Romita Sr, Dick Giordano, Terry Austin y Bob Wiacek, publicada en 1976.

¿Qué sabemos sobre el nuevo crossover entre Superman y Spider-Man?

En el reciente cómic crossover entre Deadpool y Batman, se nos entregaron diversas portadas donde pudimos ver a algunos de los personajes de DC y Marvel más icónicos como Batman, Robin, The Joker, Wonder Woman, Hulk, Wolverine, Gambit, Dr Doom, Capitán América, entre otros; siendo que en ningún punto pudimos ver al “Hombre de Acero” ni a “nuestro amigable vecino”.

Varios insiders señalan que esta colaboración podría ser “una bomba” para el 2026, pues cada vez suenan más los rumores de un cómic Superman/Spider-Man de DC y un Spider-Man/Superman de Marvel, este último dibujado por Pepe Larraz, el artista más buscado de Marvel.

El mismo creador de Deadpool, Rob Liefeld, publicó en X: “Deadpool/Batman hace un gran trabajo abriendo el apetito para el 50 aniversario de Superman/Spider-Man, que estoy bastante seguro se anunciará cualquier día para su lanzamiento en 2026. Creo que Pepe Larraz lo está dibujando, o al menos uno de ellos. Ya veremos”.

Deadpool/Batman does a pretty great job of whetting the appetite for the 50th anniversary of Superman/Spider Man, which I’m pretty certain is going to be announced any day for release in 2026. I think Pepe Laraz is drawing it, or at least one of em. We will see, — robliefeld (@robertliefeld) September 17, 2025

¿De qué trata el primer cómic de Superman vs Spider-Man?

En este crossover del año 1976 pudimos ver a Clark Kent conociendo a Peter Parker por cuestiones de su trabajo, pero poco después Lex Luthor y el Doctor Octopus planean una fuga de la prisión y secuestran a Lois Lane y Mary Jane.

Superman y Spider-Man terminan enfrentándose debido a las trampas de Luthor, quien a su vez dispara un rayo rojo a los héroes, lo que terminó debilitando a Superman y potenciando los poderes del arácnido.

Finalmente descubren que ambos son aliados y se unen para detener a Lex y a Octopus y posteriormente rescatan a sus novias.

¿Qué nos podrán traer estos dos superhéroes 50 años después?

