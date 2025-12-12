“The Last Dance"; esto es TODO lo que debes de saber sobre la lucha del retiro de John Cena: Horario y como ver GRATIS

Este sábado 13 de diciembre será uno de los días más tristes dentro de la lucha libre profesional, pues la leyenda, John Felix Anthony Cena, mejor conocido como John Cena ofrecerá su último combate de lucha poniendo un gran final a su carrera.

El también actor se estará subiendo por última vez a un cuadrilátero en el Saturday Night's Main Event, lo que será la última vez de John Cena en su gran etapa como luchador, misma con la que consiguió el récord de ser 13 veces Campeón de la WWE y 3 veces Campeón Mundial Peso Pesado.

¿Dónde será la última lucha de John Cena y cómo verla?

Se ha hecho oficial que John Cena se enfrentará a Gunther, quien venció a LA Knight, en las luchas clasificatorias, aunque se especula que este encuentro podría tener una trama distinta, donde Randy Orton, uno de sus mayores rivales, suena para formar parte.

¿Contra quien luchará John Cena en su última pelea?

“The Marine” se subirá por última vez al ring este sábado en el Capital One Arena, en Washington D.C., en lo que será un evento no apto para nostálgicos pues se trata del “adiós” de una de las leyendas más grandes de la lucha libre.

Este evento iniciará en punto de las 6:30 pm y lo podrás seguir completamente gratis y en vivo a través de la cuenta oficial de la WWE en YouTube, por donde sus millones de fanáticos podrán ver un “Ajuste de Actitud” por última vez.

¿Por qué se retiró de la lucha John Cena?

No es secreto que en los últimos años, el también actor de 49 años ha tenido un ascenso en el mundo de Hollywood, con lo que este se habría fijado nuevas metas, siendo que la rutina de la lucha libre es demasiado exigente para el cuerpo y que a la larga deja de ser sana.

Su aparición en franquicias como “Rápido y Furioso” o “El Escuadrón Suicida” han funcionado para abrirle paso dentro de grandes producciones, siendo que ya ha protagonizado dos temporadas de Pacemaker, personaje de los cómics con los que ha conquistado al público.

Por ahora únicamente se sabe que tiene grandes proyectos en puerta, mismos que le han afectado en tiempos durante este último año, en el que fue su gira de despedida de la lucha libre.

