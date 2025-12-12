¿Sin planes este fin? Estos son los EVENTOS IMPERDIBLES que habrá en la Arena Ciudad de México esta semana

La Arena Ciudad de México se está volviendo uno de los recintos más visitados no solo de la CDMX, sino del país entero y semana a semana nos trae grandes eventos, sobre todo musicales, por lo que te compartiremos quienes estarán haciendo vibrar las butacas.

Si eres tan fanático de los conciertos como nosotros, no te querrás perder los eventos musicales que estarán sonando en estos días en la Arena Ciudad de México, donde iremos desde lo mejor del rap hasta espectáculos de nuestros youtubers favoritos.

¿Qué eventos habrá en la Arena CDMX esta semana?

FMS World Series México

El viernes 12 de diciembre seremos testigos de la FMS World Series, misma que estará aterrizando en su jornada 3 donde podremos ver grandes batallas de rap culminando un año de lo más intenso de esta escena a las 7:00 pm.

Los actuales 10 mejores freestylers del planeta se enfrentarán cara a cara y solo uno logrará alzarse con el trofeo y grabar su nombre en lo más alto del circuito prestigiado por todo el mundo..

Puedes encontrar boletos a través del sitio oficial de SuperBoletos, donde los precios van desde los $340 hasta los $3,514, por lo que es uno de los mejores eventos de rap no solo en la ciudad, sino en todo el país.

El Mundo de Fede Viegevani

El sábado 13 de diciembre, el youtuber Fede Viegevani ofrecerá un increíble show 360° donde estará acompañado de sus amigos, en un evento único que iniciará en punto de las 6:00 pm.

Este espectáculo que promete risas, lágrimas y las mejores experiencias en vivo, donde podrás ver lo mejor de Fede estará acompañado por Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio, quienes se unirán para ofrecer una noche llena de diversión, aún mejor que en pantalla.

Se ha confirmado que el elenco estará conformado por Fede Vigevani, Ian Lucas, Parcerito, Lukas Urkijo, Carlitos, Yankee, Guarura, Oscar del Rey, Ivan, Boom y Arenovitz.

Puedes encontrar boletos en la web oficial de SuperBoletos, mismos que tienen un costo desde los $340 hasta los $3,514 pesos.