Desde Diego Luna hasta Demi Moore, ellos están en la pelea Canelo vs. Berlanga

¡Una de las peleas más esperadas del año por fin dio inicio! Y es que el enfrentamiento de ‘Canelo’ vs. Berlanga es una en la que muchos comenzaron a poner su ojo. Sabemos que por sí solo ‘Canelo’ Álvarez atrae a miles y miles de mexicanos para ver sus peleas, y es que no es por cualquier cosa que en definitiva se ha convertido en uno de los pugilistas más importantes en México, por no decir que a nivel internacional.

Y el fenómeno ‘Canelo’ no distingue nacionalidad, profesión ni gustos, ya que incluso aquellos que son considerados lo VIP de lo más VIP están ahora en la Arena T-Mobile disfrutando del enfrentamiento entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Edgar Berlanga , ¡aquí te contamos quiénes son aquellos famosos que tienen su lugar más que reservado en la primera fila de esta importante pelea!

¿Qué famosos asistieron a la pelea Canelo vs. Berlanga?

No es de sorprender que muchas personas hayan corrido a comprar los boletos para el cara a cara entre ‘Canelo’ y Berlanga, y los famosos que no se pudieron resistir y que ya hemos visto en cámara son:



Gael García

Diego Luna

Harrison Ford

Demi Moore

Y por su puesto no podemos omitir a aquellos que se abrieron paso por la Arena T-Mobile junto a su respectivo boxeador, Edgar Berlanga entró en compañía de Arcángel, Fat Joe, Nicky Jam, Lunar y Luar; mientras que ‘Canelo’ Álvarez entró con la afamada agrupación Fuerza Régida. Y el himno mexicano fue cantado por nada más y nada menos que Camila Fernández, si quieres saber cómo le fue entérate dando click aquí .

¿Dónde ver la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Berlanga?

La pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Berlanga, totalmente en vivo AHORA en TODOS los canales de TV Azteca: Azteca 7, Azteca UNO, ADN40, a más y sitio web .