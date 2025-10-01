Fans piden a Bad Bunny cantar esta canción en el Super Bowl con un mensaje de apoyo a todos los latinos en Estados Unidos

Este fin de semana se confirmó que Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cual se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, lo que ha despertado toda la atención de los fans de este artista.

Apenas unos cuantos días del anuncio han pasado cuando miles de seguidores le han pedido a Benito que cante la canción de su último disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de NUEVAYoL’ con motivo de que tire un mensaje contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cuál se ha vuelto como parte representativa de su faceta actual.

¿Qué dice la canción de “NUEVAYoL”?

A decir verdad, la canción como tal no contiene un mensaje directo, lo que causó revuelo meses después de su lanzamiento fue su video oficial, el cuál fue publicado en plataformas el 04 de julio, el mismo día de la Independencia de Estados Unidos.

En un momento de la canción se pausa donde podemos escuchar un “mensaje emitido” por Trump, o al menos eso nos quiere dar a entender una imitación del mandatario estadounidense donde dice lo siguiente:

“Cometí un error, quiero pedir disculpas a los inmigrantes en América, quiero decir en Estados Unidos. Sé que América es todo el continente. Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos”, suena a través de la radio ante escenas que muestran a los latinos como parte importante de la sociedad.

La canción finaliza con la frase: “JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES”, logrando que Bad Bunny llame a la unión entre la comunidad latina en Estados Unidos tras las fuertes políticas migratorias.

¿Es Bad Bunny un referente social de la unión de los latinos del mundo?

En lo últimos años, el puertorriqueño es visto como un símbolo de unión latina, porque su música y su figura han logrado que distintas generaciones y países de habla hispana se identifiquen bajo una misma bandera cultural, llamando a la unidad cada vez que tiene la oportunidad.

Por ello, en el evento más visto por el público de Estados Unidos, miles de fans le han pedido a Bad Bunny que cante ‘NUEVAYoL’ como muestra de apoyo a todos los latinos que son perseguidos por las políticas migratorias.

Benito ha usado su imagen como figura pública en diversas ocasiones para abordar la situación política de Puerto Rico y de los latinos en el mundo, donde recientemente expresó a Rolling Stone:

“La gente está acostumbrada a que los artistas que alcanzan el éxito no expresen su opinión sobre estos temas, o si lo hacen, lo hacen con mucho cuidado” (...) Pero yo voy a hablar, y a quien no le guste, no tiene por qué escucharme”.