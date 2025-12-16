¿Bad Bunny dará un concierto en el Zócalo de la CDMX? Esta teoría podría confirmarlo:

Con 8 conciertos en slodout, Bad Bunny sencillamente está haciendo historia en nuestro país y aunque únicamente tiene fechas confirmadas para el Estadio GNP, hay rumores que señalan a una fecha más y GRATIS.

En redes ha comenzado a tomar fuerza el rumor de que Benito podría ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, lo que ha emocionado a sus cientos de miles de fanáticos capitalinos, donde en un México que supera a la IA, no sería tan alocado imaginarlo.

¿Cómo surgió la teoría del Concierto de Bad Bunny en el Zócalo?

Si bien, esto es un rumor, hay varias señales que podrían estarlo confirmando y que hemos pasado por alto, siendo uno lo de los eventos que rompería con todo.

El primer dato no menor de esta teoría es Concho, la ranita que ha acompañado a Bad Bunny en toda esta gira de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ha elegido al Zócalo capitalino como su lugar favorito, donde incluso en cada presentación hemos visto una postal desde este lugar.

El segundo dato que ha emocionado a los fans (toda la CDMX) es que no han habido grandes adornos navideños como decorativos en las calles de la Plaza México / Tenochtitlán… Un dato no menor siendo que nuestra ciudad se caracteriza por sus grandes alumbrados, ¿Será una señal?

¿Por qué es importante la CDMX para Bad Bunny?

En las recientes estadísticas de Spotify de nuestros artistas favoritos, el indiscutido #1 fue Bad Bunny y la ciudad que más los escucha efectivamente es la Ciudad de México y la segunda urbe que más escucha en México a “El Conejo Malo” es Guadalajara, mostrando su gran conexión con nuestro país.

Si bien, esto es únicamente un rumor, no podemos negar que ver a Bad Bunny en el Zócalo de la CDMX podría ser algo tanto histórico como para el artista como para la ciudad.

Al momento el puertorriqueño ha completado la mitad de su residencia en el Estadio GNP de la Ciudad de México, donde noche con noche, de acuerdo con los fans “ha sido una gran fiesta”, sus fechas restantes son el 16, 17, 19, 20 y 21 de diciembre.