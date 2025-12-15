Regresa seguro del concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP a casa: RTP ofrecerá rutas especiales que recorrerán TODA la CDMX

El furor que ha despertado Bad Bunny dentro de su público mexicano no tiene igual, con 8 fechas en sold out, Benito se ha convertido en uno de los artistas que más fechas han llenado dentro de una misma gira han logrado en palabras de fans “una fiesta” en cada presentación que ofrece en el Estadio GNP.

Para mala suerte de muchos de nosotros, el concierto de Bad Bunny suele terminar cerca de las 12:00 am, siendo imposible regresar a casa o a algún punto cercano en Metro o Metrobús, y al ser un evento donde 65 mil almas se dan cita, el volver en vehículos privado o pedir algún taxi por aplicación se vuelve casi una misión imposible, por ello, te contaremos algunas rutas alternas para que puedas regresar a casa.

¿Qué rutas de RTP habrá para el concierto de Bad Bunny?

Se ha informado que el sistema RTP brindará servicio de 12:30 a 03:00 am, con el fin de que puedas llegar a tu hogar, donde se habilitarán las siguientes rutas únicamente los días 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

Ruta R1 - Circuito Bicentenario

Esta ruta correrá desde la Explanada del Palacio de los Deportes y llegará a sitios como Metro Oceanía, La Raza, Ángel de la Independencia, Avenida Patriotismo, Eje 8 Sur, Eje 6 Sur y Canal de Tezontle.

|Imagen cortesía de Ocesa

Ruta R2 - Reclusorio Norte

Partiendo desde el Palacio de los Deportes, subirá por Circuito Interior y pasará por Eje 3 Oriente, Calzada de Tlalpan, Eje Central, Centro Médico, Chapultepec, Paseo de la Reforma, Metro Hidalgo, Garibaldi, Río Consulado, Metro La Villa, Avenida de las Torres hasta el Reclusorio Norte en Metro Indios Verdes.

|Imagen cortesía de Ocesa

Ruta R3 - Metro Rosario / Metro Cuatro Caminos

Subiendo por Galindo y Villa, pasará por Metro Aeropuerto, Moctezuma, San Lázaro, Av. Eduardo Molina, Eje 2 Norte, Tlatelolco, Metro Normal, Aquiles Cerdán, Metro el Rosario y Metro Cuatro Caminos.

|Imagen cortesía de Ocesa

Ruta R4 - Metro Villa de Aragón / Metro Martín Carrera

Saliendo por Galindo y Villa, correrá por Metro Aeropuerto, Moctezuma, San Lázaro, Metro Oceanía, Metro Villa de Aragón, Av. San Juan de Aragón, hasta el Metro Martín Carrera.

|Imagen cortesía de Ocesa

Ruta R5 - Metro Tacubaya / Cuajimalpa

Partiendo por Jesús Galindo y Villa, Eje 3 Sur, Metro Jamaica, Metro Chabacano, Metro Salto del Agua, Avenida Chapultepec, Metro Tacubaya, Av Jalisco, Cam. Real a Toluca, Av Vasco de Quiroga, Av. Nuevo León y Cuajimalpa.

|Imagen cortesía de Ocesa

Ruta 6 - Metro Patriotismo / Metrobús Perisur.

Subiendo por Av Morelos, Metro Chabacano, Eje 3 Sur, Metro Centro Médico, Av Revolución, Metro Mixcoac, Av San Jerónimo, Av Insurgentes hasta el Metrobús Perisur.

|Imagen cortesía de Ocesa

Ruta R7 - Metro Constitución de 1917

Saliendo por Viaducto, pasará por Metro Coyuya, Eje 3 Oriente, Metro Apatlaco, Metro Escuadrón 201, Metro Atlalilco, Calzada Ermita a Iztapalapa, Metro Cerro de la Estrella hasta Metro Escuadrón 201.

|Imagen cortesía de Ocesa

Ruta R8 - Metro Pantitlán / Metro Santa Martha

Partiendo por Galindo y Villa, tomará Calzada Ignacio Zaragoza, pasará por Metro Pantitlán, Metro Agricola Oriental, Metro Tepalcates, Metro Acatitla hasta Metro Santa Martha.

|Imagen cortesía de Ocesa

Ruta R9 - Metro Tasqueña / Xochimilco Centro

De Circuito Interior, pasará por Metro Chabacano, Metro Xola, Metro Villa de Cortés, Calzada de Tlalpan, Metro Taxqueña, Av. 16 de Septiembre hasta Xochimilco Centro.

|Imagen cortesía de Ocesa

¿Cuánto cuesta el camión RTP del concierto de Bad Bunny?

De igual modo se dio a conocer que el transporte tendrá un costo de $20 pesos por persona y que sus salidas serán continuas desde la Explanada de la Puerta 3 del Palacio de los Deportes.

