¡Tiembla Demon Slayer! Ya hay fecha de estreno en México para la película de Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl
The Official Release Party of a Showgirl, de Taylor Swift, ya tiene fecha de estreno en los cines de México, ¿será que logre romper la taquilla que logró Demon Slayer: Castillo Infinito?
Después de anunciar su álbum musical número 12: The Life of a Showgirl, Taylor Swift también lanzó la tremenda noticia que proyectará The Official Release Party of a Showgirl, un magno evento mundial que estará en cines, ¿pero de qué trata esa proyección?, ¿cuándo se estrenará en México? Aquí te contamos.
A través de varias cadenas de cines en México ya se confirmó que la proyección de la “película” de Taylor Swift sí la tendremos en tierras aztecas, The Official Release Party of a Showgirl se estrenará el 3 de octubre del 2025, y esta proyección tratará del lanzamiento OFICIAL del video musical “The Fate of Ophelia”, la primera canción que se liberará del nuevo álbum de Taylor Swift. Además los asistentes podrán disfrutar de las imágenes del rodaje, videos con las letras y reflexiones totalmente inéditas sobre las canciones de The Life of a Showgirl.
Cabe aclarar que esta proyección no se trata tal cual de una película, ni mucho menos de un concierto en vivo. The Official Release Party of a Showgirl ya ha generado muchísima expectativa, y las estimaciones apuntan a que en su primer fin de semana en cines podría recaudar hasta poco más de 50 millones de dólares únicamente en territorio de Estados Unidos, incluso varios usuarios de las redes sociales aseguran que podría superar el estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito, ¿será?
¿Cuáles son las canciones de The Life of a Showgirl?
The Life of a Showgirl tendrá un total de 12 canciones, disco en donde Taylor Swift tendrá una colaboración con la ya aclamada Sabrina Carpenter, quien ha tenido un tremendo éxito en los últimos meses. Este es el tracklist completo de su nuevo disco:
- The Fate Of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin The Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- CANCELLED!
- Honey
- The Life Of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter
¿Cuándo es el lanzamiento de The Life Of a Showgirl?
Taylor Swift lanzará su doceavo álbum el próximo 3 de agosto del 2025.