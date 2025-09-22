Elizabeth Olsen y todo el reparto que dará sus voces para la serie de Disney+ Marvel Zombies

Marvel Zombies se estrenará el próximo miércoles 24 de septiembre a través de la plataforma de streaming Disney+. La miniserie será un paraguas en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pues se trata del primer trabajo animado que verá la luz con una clasificación reservada para adultos. Además, la nueva producción de franquicia regresará a Florence Pugh, Elizabeth Olsen, Simu Liu,Paul Rudd, Hailee Steinfeld y David Harbour a sus personajes en live action.

La miniserie, que contará únicamente con 4 capítulos, es una expansión de lo que se vio en el episodio ‘What If… Zombies?’ de la serie What If…?, pero con una narrativa ambiciosa y enfocada en el terror postapocalíptico.En los cómics, escritos por Robert Kirkman (crador de The Walking Dead),todo inicia con un Centinela zombificado cae en la tierra 2149 e infecta a Los Vengadores y otros superhéroes con el ‘virus del hambre’, transformándolos en criaturas insaciables. En este mundo, incluso los héroes con factor curativo, como Wolverine o Hulk, terminan propagando ‘el evangelio del hambre”’.

Se tiene entendido que, en la serie, los sobrevivientes se enfrentarán contra La Bruja Escarlata, interpretada por Olsen, y su ejército zombie, mientras que la versión ilustrada de 2005 mostraba a los héroes cayendo uno por uno y propagando la infección por todo el cosmos y multiversos alternos.

¿A qué hora se podrá ver Marvel Zombies en Disney+?

Como se ha visto en otras series y películas de estreno, se prevé que la miniserie estará disponible durante la madrugada del24 de septiembre. Generalmente, los capítulos se ven reflejados después de la 01:00 am, tiempo del centro del país.

Además del regreso de las estrellas del UCM, Marvel Zombies elevó las expectativas de los fanáticos, pues muestra la brutalidad que siempre quisieron ver en la franquicia, pero respetando las reglas de la naturaleza de los superhéroes, por ejemplo, Hulk e Ikaris no se infectan por completo, mientras Spider-Man controla su habilidad de ‘matanza instantánea’.

