VIDEO: ¡Revelan escena eliminada de la película de Superman y a todos nos encantó!

Después de que el pasado 19 de septiembre llegara a HBO Max la película de Superman, dirigida por James Gunn y uno de los éxitos más grandes de la franquicia de DC, se ha revelado una escena que no apareció en el corte final de la cinta que todos fuimos a ver al cine. En esta escena eliminada podemos ver cómo Mr. Terrific y Krypto, dos de los personajes más queridos de esta nueva entrega, hacen un divertido y tierno intento de trabajar en equipo.

En ese momento Mr. Terrific está intentando encontrar la manera de regresar a su nave, y se encuentra con Krypto quien está felizmente destrozando una tienda para mascotas, con la desobediencia y energía que vimos que tiene, así Mr. Terrific se acerca a él y hace lo posible para que la mascota de Supergirl lo entienda y lo ayude a subir a su nave, regalándonos un divertido momento donde el superhéroe es mordido por Krypto.

First deleted scene from James Gunn’s ‘SUPERMAN’, including Krypto and Mr. Terrific. pic.twitter.com/2UQUz87eaq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 22, 2025

¿Por qué se eliminan escenas de una película?

Pueden ser muchas las razones por las que se decida eliminar una o más escenas de una película. La mayoría de las veces los estudios deciden hacer proyecciones de prueba, en donde estas grandes producciones pueden darse una idea de las reacciones generales que tendrá el público al consumir el producto que están presentando, estas proyecciones suelen durar mucho más de lo que el corte final de la película suele tener de tiempo.

Ahí es donde deciden si hay escenas que en realidad no aporta nada a la trama, o si la película está siendo demasiado larga, o si hay algo que el espectador no esté recibiendo de manera adecuada, razón por la cual se suele decidir o regrabar escenas o simplemente empezar a mochar partes de la cinta, dando como resultado las famosas escenas eliminadas que suelen salir a la luz tiempo después.