Spider-Man: Brand New Day pausa su rodaje por conmoción cerebral de Tom Holland

Los fans del Hombre Araña han permanecido preocupados durante varias horas luego de que la filmación de “Spider-Man: Brand New Day”, producida por Sony Pictures y Marvel Studios, reportará que el actor Tom Holland, quien da vida al héroe, sufriera un accidente. Hace unos momentos, la producción confirmó que el rodaje de la cinta se ha suspendido por una semana debido a que el actor sufrió una conmoción cerebral en el set de Pinewood, Londres.

Spider-Man: Brand New Day - Una pausa por precaución

Según una fuente cercana a la producción, el actor de 28 años se encuentra bien, pero han decidido que se mantenga en recuperación “por precaución”. Además, informa que nadie más resultó herido durante el incidente. Si todo sale bien, el rodaje se reanudará el próximo 29 de septiembre, por lo que no habrá cambios en la fecha de estreno prevista para el 31 de julio de 2026.

Holland y un regreso con emociones nuevas

La producción comenzó a principios de agosto, y Sony celebró el inicio compartiendo un video del primer día de rodaje en Glasgow. En las imágenes, Holland aparece realizando una elaborada secuencia de acción en la que Spider-Man aterriza sobre un tanque en movimiento. Los fans enloquecieron al ver al héroe de nuevo en acción, portando un traje totalmente renovado.

“Es curioso, ponerse el traje se siente diferente esta vez”, dijo Holland en el clip. “Es la primera vez que tenemos fans en el set desde el primer día, así que es emocionante compartir esto con ellos. Tenemos caras conocidas de regreso. Haré mi mejor esfuerzo, sin presión”.

Un elenco lleno de estrellas

Esta cuarta película de Holland como Spider-Man trae de vuelta a actores conocidos y queridos por el público como Zendaya y Jacob Batalon. Además, llega con nuevas incorporaciones que emocionan a todos como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman en papeles que aún no han sido revelados. Por otro lado, Mark Ruffalo interpretará a Bruce Banner/Hulk, mientras que Jon Bernthal regresa como Frank Castle/Punisher y Michael Mando retoma su papel de Mac Gargan/Scorpion de Spider-Man: Homecoming (2017).

El guion está a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, con producción de Amy Pascal y Kevin Feige y dirección de Destin Daniel Cretton.

¿Qué es lo que más te emociona de esta cuarta entrega de Spider-Man?

