¡A rockear! Fecha y hora EXACTA de la preventa de boletos para System Of a Down en México 2026; TODO lo que debes saber

Esta semana se hizo oficial el concierto de System Of a Down en el Estadio GNP de la Ciudad de México para el próximo año en uno de los regresos más esperados y sumándose a la gran cantidad de conciertos de heavy metal que tendrán lugar en la capital, lo cuál siempre es bien recibido.

La banda conformada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan estará haciendo rugir el Estadio GNP el próximo 27 de mayo del siguiente año, además de que serán acompañados por la banda de post punk británica IDLES, quienes estarán abriendo la noche.

¿Cuándo será la preventa para el concierto de System Of a Down en México?

A través de redes sociales, se confirmó que la preventa para este concierto será este lunes 15 de diciembre en punto de las 10:00 am y la venta general al público será un día después, el martes 16 al medio día.

Es la primera vez en casi ocho años que la banda californiana se presenta en nuestro país, por lo que miles de fans ya han mostrado su felicidad y contento de poder ver a una de las bandas más emblemáticas de las últimas décadas, en lo que se espera que sea una noche única.

SOAD x CDMX 🇲🇽 27.05.26

with special guest @idlesband



Sign up for first access to our pre-sale starting tomorrow, Dec. 10, at 10AM local time at https://t.co/tRgtViHZqV. General on sale is next Tuesday, Dec. 16 at 2PM local time. pic.twitter.com/FBFtZOUjcD — System Of A Down (@systemofadown) December 9, 2025

¿Cuánto cuestan los boletos del concierto de System Of a Down en CDMX?

Si bien, de momento ni TicketMaster u Ocesa han informado cuáles serán los precios oficiales, rumores en redes señalan que podrían mantener un costo similar al de su última gira, por lo que podrían ser los siguientes:



General A: $2,890

$2,890 GNP: $3,990

$3,990 Verde B: $2,990

$2,990 Naranja B: $2,190

$2,190 Verde C: $1,590

$1,590 Naranja C: $1,090

$1,090 General B: $1,390

SOAD, estará tocando canciones que han quedado en la historia del heavy metal moderno como "Chop Suey!", "Toxicity", "B.Y.O.B.", "Lonely Day", "Hypnotize", entre otras que han sido coreadas por todo el mundo en estos casi 30 años de trayectoria.