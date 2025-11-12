Fecha y hora EXACTA de la preventa de boletos para el TERCER y ÚLTIMO concierto de AC/DC en México

El regreso de la banda AC/DC a México ha despertado la emoción de todo México pues se trata de una de las bandas de rock más aclamadas de toda la historia, y ante el furor que han despertado, se ha anunciado un tercer concierto en el Estadio GNP de la CDMX y nosotros te contaremos cada detalle para que no te pierdas este evento histórico.

Fue el pasado viernes 7 de noviembre que AC/DC agotó sus dos fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México en cuestión de minutos, por lo que ese mismo día que se confirmó que la banda tendrá una tercera y última fecha en la capital, además de que los boletos estarán a la venta este miércoles 12 de noviembre.

¿A qué hora es la venta de boletos para AC/DC?

Además de que se confirmara este tercer concierto de la banda liderada por Angus Young, Ocesa informó que la venta general comenzará este miércoles a las 2:00 pm, por lo que es importante que todos los fans que no se quieran perder de este increíble concierto estén atentos.

Es importante mencionar que los primeros dos conciertos agotaron TODOS sus boletos en menos de una hora, por lo que se espera que en esta tercera venta se repita esta misma demanda de los fans.

⚡️ ¡QUE HAYA MÁS ROCK! ¡Se abre un TERCER y último show de AC/DC en el Estadio GNP Seguros el 15 de abril!



Boletos a la venta el miércoles 12 de noviembre a las 2:00 P.M. pic.twitter.com/0luFn1WWmV — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 7, 2025

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de AC/DC en México?

Se espera que para esta última fecha en México, las entradas mantengan el mismo precio, los cuáles fueron los siguientes:

Durante la venta para las primeras fechas de AC/DC pudimos saber los precios, mismos que van de los $1,510 hasta los $5,850 pesos.



Naranja C: $1,510

$1,510 Verde C: $2,854

$2,854 General B: $2,750

$2,750 General A: $3,618

$3,618 Naranja B: $3,857

$3,857 Verde B: $5,344

$5,344 GNP: $5,850

¿Qué esperar de este concierto de AC/DC en México?

Si bien, este paso de AC/DC por México como parte de su gira “Power Up” ha llenado de emoción a toda Latinoamérica, podría ser una de las últimas giras de la banda conformada por Angus Young, Brian Jhonson, Stevie Young, Chris Chaney y Matt Lug, quienes tocarán himnos del rock que han marcado a generaciones desde la década de los 70’s como “Highway to Hell”, “Back In Black” o “Thunderstruck”.

Además de su regreso a México tras 17 años de ausencia, AC/DC se presentará junto a la banda The Pretty Reckless, en lo que promete ser uno de los conciertos del año, así que ¡No te quedes fuera de esta gran noche!