Ben Affleck y Matt Damon regresan con un nuevo thriller policial basado en hechos reales: tráiler y fecha de estreno en streaming

Una de las duplas favoritas en la industria del séptimo arte está de regreso: Matt Damon y Ben Affleck. La pareja más codiciada de Hollywood vuelve a la pantalla para protagonizar un impactante thriller policial basado en hechos reales, ‘The Rip’. Aquí, te compartimos todos los detalles sobre esta nueva película, dirigida por el emblemático cineasta Joe Carnahan.

¿De qué trata The Rip, la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon?

The Rip promete ser una de las mejores películas de acción de 2026. La película, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, narra la historia de dos policías de Miami, Dane Dumars y JD Byrne, que encuentran millones de dólares en efectivo en un maletín cuya procedencia es desconocida. Este hallazgo los lleva a un espiral de corrupción, dilemas y traición.

La película está inspirada en hechos reales, específicamente en el caso de los Miami River Cops, de 1980. Este es uno de los escándalos de corrupción policial más grandes en la historia del Departamento de Policía de Miami, Florida, en el que casi el 10 por ciento del Departamento fue suspendido. En cuanto a la dupla Affleck - Damon, el largometraje marca el tercer protagónico la pareja de Hollywood, tras trabajar juntos en Air y El Último Duelo.

¿Cuándo se estrena The Rip? Fecha de lanzamiento en streaming

The Rip tendrá su estreno exclusivo en streaming este mismo mes. La fecha de lanzamiento está programada para el próximo viernes, 16 de enero, lo que promete un inicio de año completamente explosivo y lleno de acción. A continuación, te compartimos el último tráiler del largometraje.

¿Quién más aparece en The Rip? Elenco completo

Ben Affleck y Matt Damon son solo una pequeña parte de lo que es todo un elenco de primer nivel. La cinta también cuenta con la actuación de Teyana Taylor ( One Battle After Another ), Stevem Yeun (Mickey 17), Scott Adkins (Prisoner of War), Sasha Calle (The Flash), Kyle Chandler (Bloodline), Catalina Sandino (From the John Wick: Ballerina) y Nestor Carbonell (Bates Motel).