Este detalle en el Spin-Off de Stranger Things te volará la cabeza y te hará hacer a ver la serie COMPLETA otra vez

El capítulo final de Stranger Things se estrenó el pasado miércoles 31 de diciembre de 2025, sin embargo, al parecer esta historia no terminará con la muerte de Vecna o con el sacrificio entre comillas de Eleven. De acuerdo con los Hermanos Duffer, el Universo de estas aventuras seguirá y aquí te diremos cuál es el detalle que te volará la cabeza y te hará ver de nuevo la serie completa otra vez.

¿Cuál es el detalle del Spin-Off de Stranger Things que te hará volver a ver la serie completa otra vez?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en los últimos días, los creadores de esta historia que son los Hermanos Duffer, tienen preparado un Universo extendido de la historia, y aunque ya se ha dado a conocer la aventura donde veremos a los niños: Dustin, Eleven, Will, Mike y Lucas ser niños de nuevo, los inventores de esta saga han dado a conocer que, se viene un nuevo proyecto.

El Spin-Off de Stranger Things que tendrá como detalle principal la piedra que sostiene Henry Creel cuando es pequeño. Y es que en el capítulo final de la quinta temporada, vimos como Vecna niño sufre el disparo de un hombre que no se sabe quién es, pero que está sosteniendo un portafolio y huyendo de lo que parecer ser de alguien.

Cuando Henry Creel recibe el disparo en su mano, este se abalanza sobre lo que parecer ser un científico, a quien asesina a sangre fría con una piedra, es ahí en donde el niño toma dicho portafolio, lo abre y se ve una piedra, la cual brilla con un color rojo intenso, y que en pocos segundos lo traslada a otra dimensión; este evento es el inicio de todo lo que sucede en la historia principal de Hawkins.

¿Aparecerán de nuevo los actores principales de Stranger Things?

De acuerdo con la información revelada, este Spin-Off no se desarrollará en Hawkins, no contará con los personajes antiguos y tampoco se verá el Upside Down. El tema se centrará en la misteriosa roca roja que se vio en la temporada 5, la cual será pieza clave de la aventura; y tampoco tendrán presencia los monstruos dimensionales, esto con el objetivo de explorar una mitología totalmente nueva en otra década.

¿Cuál será el primer Spin-Off de Stranger Things?

El primer Spin-Off de Stranger Things llevará como nombre "Stranger Things: Tales From 85" y este será una serie animada que nos revelará las aventuras del grupo conocido, y de lo que pasó entre las temporadas 2 y 3 de la serie, por lo que, veremos a Dustin, Will, Mike, Lucas, Max y Eleven como niños una vez más.

