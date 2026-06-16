Albert Camus, filósofo francés: “Todo lo que sé con certeza acerca de la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”

“Todo lo que sé con certeza acerca de la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Una frase del filósofo francés Albert Camus que ha trascendido en la historia y que de vez en cuando aparece en la conversación cuando hay eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El filósofo logró profundizar sobre el deporte y el comportamiento humano, ya que, como pocos saben, durante su juventud fue futbolista y consideraba este deporte una auténtica escuela de vida.

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¿Qué significa realmente esta famosa frase?

Cuando Camus hablaba sobre la moral y las obligaciones humanas, se refería a valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto a los demás. Cuando él reflexionaba sobre esto y las relaciones humanas, mencionaba que gracias al fútbol aprendió que el trabajo en equipo es fundamental, que las reglas existen para todos por igual y que las decisiones individuales pueden afectar a todo un grupo. Y no se equivocaba, pues al final esas reglas son válidas tanto dentro como fuera de la cancha.

|Mehmet Turgut Kirkgoz/pexels

No importa cuántos años pasen, el fútbol siempre demuestra que Camus no estaba equivocado

Dentro de las historias que salen de cada partido, siempre los gestos de compañerismo, esfuerzo, superación y respeto entre jugadores y aficionados destacan sobre todas las cosas y no es para menos. Cada una de las decisiones que se toman en grupo afecta la calidad del partido y el resultado de este. El fútbol no para de ofrecer ejemplos constantes de valores humanos que conectan con la reflexión de Camus.

¿Quién fue Albert Camus y qué relación tenía con el fútbol?

Albert Camus nació en Argelia en 1913 y se convirtió en uno de los escritores y pensadores más influyentes del siglo XX. Curiosamente, antes de convertirse en el destacable filósofo y escritor que todos conocemos, jugó como portero en el Racing Universitaire d'Alger. Debido a que enfrentó problemas de salud, tuvo que abandonar el deporte, pero de alguna forma, este siempre fue el ejemplo perfecto para explicar la forma en la que la sociedad funciona.