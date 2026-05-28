Aristóteles, sobre el éxito: “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito”

No cabe duda de que Aristóteles dejó un gran legado gracias a su manera única de ver el mundo, y junto a ella una de las frases que hoy en día se sienten más vigentes que nunca, en la cual retrata la importancia de los hábitos y en la que declara que son nuestras acciones las que definen nuestro ser. ¿Pero qué quería decir el filósofo griego con esta frase?

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¿Cuál es la frase de Aristóteles que marca el sentido de la vida y define a cada persona por sus actos?

Con esta reflexión, el filósofo griego invita a la apreciación de los ámbitos personales, académicos y profesionales, recordando que los logros duraderos suelen ser aquellos que se construyen a través de la constancia y las acciones repetidas.

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito”. Aristóteles.

Cabe señalar que esta popular frase fue popularizada por el historiador Will Durant a partir de los textos de la Ética Nicomáquea de Aristóteles, en donde se expresa que el éxito y el buen carácter no son producto de golpes de suerte o esfuerzos aislados, sino el resultado claro y directo de acciones cotidianas y disciplina.

Aristóteles

En pocas palabras, para AristótelesAristóteles, la virtud y el éxito solo son el resultado de habilidades que se aprenden y practican hasta el perfeccionismo.

¿Por qué es relevante la frase de Aristóteles al día de hoy?

Es importante señalar que este tipo de frases al día de hoy se mantiene más activa que nunca, debido a que esta frase trasciende hoy en día, ya que es uno de los principios más sólidos jamás declarados para el desarrollo personal. Gracias a su profunda vigencia, que radica en el poder transformar las acciones cotidianas frente a las intenciones aisladas o los talentos innatos.

¿Quién fue Aristóteles?

Filósofo, científico y polímata de la antigua Grecia, Aristóteles (384-322 a. C.) es considerado junto a Platón como el padre de la filosofía occidental, además de ser el primer gran pensador en clasificar sistemáticamente el conocimiento humano.