Averroes, filósofo español: “La ignorancia lleva al miedo. El miedo lleva al odio. Y el odio, a la violencia”

A lo largo de la historia, grandes filósofos han dejado reflexiones que siguen teniendo gran relevancia a pesar del paso del tiempo después de haber sido pronunciadas, entre ellas destaca una frase atribuida a Averroes, ilustre y pensador andalusí que convirtió el conocimiento y la razón en pilares fundamentales de su filosofía y cuya visión continúa siendo vigente en temas relacionados con la intolerancia y la violencia.

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“La ignorancia conduce al miedo. El miedo conduce al odio y el odio conduce a la violencia”: ha sido mencionada en diversas generaciones y en esta época vuelve a tomar fuerza en medio de discusiones sociales, políticas y culturales alrededor del mundo.

Esta reflexión es atribuida a Averroes, también conocido como Ibn Rushd, uno de los pensadores más importantes de la Edad Media y aunque no hay un registro del momento y lugar en donde la pronunció, especialistas coinciden en que gran parte de su pensamiento filosófico está enfocado en la defensa de la razón frente al fanatismo y la intolerancia. Asimismo, se indica que la idea aparece constantemente con su visión sobre el conocimiento como herramienta para evitar conflictos humanos y religiosos.

De acuerdo con escritos, Averroes sostenía que la ignorancia generaba desconfianza hacia aquello que las personas no comprenden y ese medio al que se enfrenta sin educación o diálogo puede convertirse en odio y derivar en violencia. Por ello, el filósofo defendía que la reflexión y el intercambio intelectual como caminos para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada.

Tras decadás de ser pronunciada, esta frase se ha convertido en una de las más populares asociadas al pensados español y ha sido plasmada en libros, utilizada en conferencias y debates sobre discriminación, guerras y polarización social.

¿Quién fue Averroes y por qué su filosofía es actualmente relevante?

Averroes destacó por ser un filósofo, médico, jurista y teólogo y es considerado como uno de los intelectuales más importantes del mundo islámico y europeo gracias a su análisis y comentarios sobre las obras de Aristoteles. Gracias a su trabajo se logró conectar el pensamiento clásico griego con la filosofía medieval occidental.

Su nombre se consolidó gracias a sus aportaciones filosóficas ya que defendió la convivencia entre razón y religión en una época marcada por tensiones políticas y religiosas. Actualmente sigue siendo símbolo del diálogo entre culturas y del valor del conocimiento frente al extremismo.