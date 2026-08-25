Siddhartha Gautama (Buda), maestro espiritual y fundador del budismo: “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección de la mente”

Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, fue uno de los hombres más sabios de la cultura oriental. Nos dejó ideas, reflexiones y frases que todos deberíamos conocer, como: “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección de la mente”. Esta nos ayuda a comprender que el dolor es parte de la vida, pero que, como en todo, la relación que tenemos con esas emociones y sentimientos puede aumentar o disminuir el sufrimiento. Dentro de la filosofía budista se tiene algo llamado “dos flechas” y esta idea plantea que el dolor es inevitable, mientras que la segunda nos revela que el sufrimiento es mental y nosotros decidimos cuánto vamos a sentirlo dentro de esa difícil experiencia.

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¿Qué significa que el dolor sea inevitable?

Dentro del budismo, se hace conscientes a las personas de que experimentar dolor, pérdida, enfermedad, envejecimiento o frustración forma parte de la existencia humana. Ojo, porque esto no significa que debamos buscarlo y simplemente aceptarlo, sino que más bien busca que aprendamos a reconocerlo y controlar las emociones, consecuencias y circunstancias en las que esta aparece en nuestra vida.

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¿Entonces qué significa que el sufrimiento sea una elección?

Llegamos a la parte más interesante y reveladora de esta reflexión de Buda. El sufrimiento en el budismo no es visto simplemente como tristeza y dolor; es una oportunidad de la mente de torturarse con pensamientos como: “Esto no debería estar pasando”, “Nunca voy a superarlo” o “Mi vida siempre será así”.

|Piseth Mao

Estas ideas nos llevan a vivir una segunda capa de sufrimiento. La propuesta dentro de la filosofía budista nos invita a observar esos pensamientos que tenemos, pero no asumir de inmediato que son una realidad.

¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria?

Aquí te dejamos la clave para aplicar esta filosofía en tu vida. Cuando algo salga mal, pregúntate: “¿Qué parte de esto puedo cambiar y qué parte tengo que aceptar?”. Tu primera respuesta te indicará dónde actuar, y la segunda, qué evitar para así ahorrar mucha energía emocional. Aceptar no significa estar de acuerdo con una situación ni renunciar a buscar soluciones. Significa reconocer el presente antes de decidir qué hacer.