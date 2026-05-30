Friedrich Hegel, filósofo alemán: “El mal reside en la misma mirada que percibe el mal a su alrededor”

El Filósofo idealista alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel ha sido uno de los pensadores más importantes en la historia debido a sus grandes aportaciones las cuales se centran en idealismo absoluto y la dialéctica. Sin embargo, no solo dejó obras extensas sino que resumió parte de sus ideas en frases concretas como en "El mal reside en la misma mirada que percibe el mal a su alrededor" en donde buscó hacer una reflexión sobre la percepción de las personas así como de el mal.

¿Qué decía Hegel sobre el mal?

La frase “El mal reside en la misma mirada que percibe el mal a su alrededor" se encuentra en la obra fundamental Fenomenología del espíritu, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel en ella el pensador buscó establecer que el verdadero mal nace de juzgar a los demás así como que cuando una persona juzga o critica “el mal”, en realidad se está poniendo a ella misma en un lugar por encima de la sociedad ignorando que también posee defectos e imperfecciones. En ese sentido Hegel decía que esto se trataba de “hipocresía” ya que hay muchas personas que cometen errores en el mundo, incluida la que critica y percibe el mal por todos lados. Lo anterior hace que los seres humanos se alejen de la realidad ya que lo que tienen que hacer es tomar acción ante los problemas.

Para Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el mal era “una ruptura dialéctica” la cual aparece cuando una persona es egoísta y pone sus deseos y voluntades por encima de del colectivo lo que crea una división marcada entre el orden racional y ético de la sociedad.

¿Quién fue la esposa de Georg Wilhelm Friedrich Hegel?

Marie von Tucher fue la esposa del filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Fue conocida por ser una noble noble alemana ya que pertenecía a una antigua y muy distinguida familia patricia de Núremberg. Se caso con Hegel cuando ella tenía tan solo 20 años y él 40. A pesar de la diferencia de edad de dos décadas, su matrimonio fue estable e incluso tuvieron tres hijos: dos hombres que se pudieron convertir en adultos y una pequeña que lamentablemente falleció al poco tiempo de haber nacido.

Actualmente las obras de Hegel siguen siendo objeto de estudio, generando debates, tesis y juicios por parte de las personas que han dedicado su tiempo a leerlas y reflexionarlas.