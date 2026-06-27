‘Cien Años de Soledad’ de Gabriel García Márquez, sobre la vejez: “El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”

Sin duda alguna si hablamos de grandes obras “Cien Años de Soledad” se encuentra en la lista debido ya que este libro impulsó a Gabriel García Márquez para que ganara el Premio Nobel de la Literatura en 1982. La obra cuenta con frases célebres, sin embargo una de las que más ha llamado la atención es una en la que el autor habla sobre la vejez "El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad", palabras dichas en la novela por el escritor colombiano. En ella el autor no hace una resignación total a la soledad, sino que por el contrario expresa que esta debe dar paz, haciendo que se disfrute de la compañía de uno mismo, sin que eso necesariamente implique algo negativo ya que muchas veces eso implica autoconocimiento, paz y tranquilidad.

¿Quién era Gabriel García Márquez?

Gabriel García Márquez fue un destacado escritor, periodista y cineasta colombiano. En 1955 publicó su primera obra “La hojarasca”. Tuvo un amplio interés por el periodismo por lo que escribió “Los funerales de la Mamá Grande” en 1962. Por otro lado, también colaboró para el cine ya que “El gallo de oro” fue el primer guión que escribió para el séptimo arte en donde colaboró con el reconocido escritor Carlos Fuentes. El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en su laberinto (1989) y Doce cuentos peregrinos (1992), Del amor y otros demonios (1994) y Noticia de un secuestro (1996) son algunas de sus obras, sin embargo “Cien Años de Soledad” marcó un antes y un después en su carrera.

¿De qué trata “Cien Años de Soledad”?

La obra que le valió el Premio Nobel de Literatura al novelista colombiano retrata la historia de siete generaciones de la familia Buendía en un pueblo llamado Macondo. Uno de los mensajes centrales de esta obra es el aprendizaje de los errores de nuestros ancestros ya que desconocerlos nos condena a repetir patrones negativos. Por otro lado, la obra retrata temas sobre el incesto, las guerras y como el nombre de la obra lo dice; la soledad.