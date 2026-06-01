Immanuel Kant, filósofo alemán: “El hombre debe ser disciplinado, ya que es por naturaleza crudo y salvaje”

Las ideas y pensamientos de Immanuel Kant continúan influyendo en la forma en que millones de personas entienden la moral, la libertad y el comportamiento humano. Entre las frases que más destacan en su trabajo y que invita a la reflexión es: “El hombre debe ser disciplinado, ya que es por naturaleza crudo y salvaje”.

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De acuerdo con investigaciones, la afirmación del filósofo alemán forma parte de las ideas que desarrolló en sus escritos sobre la educación y formación humana. Para Kant las personas no nacen con una conducta moral completamente desarrollada, por el contrario requieren de educación, disciplina y aprendizaje para convivir en sociedad y desarrollar plenamente su razón.

Asimismo, sostenía que la disciplina era uno de los primeros pasos para transformar los impulsos naturales del ser humano en acciones guiadas por principios éticos. Desde su perspectiva la educación no solo transmitía conocimientos, sino que ayudaba a construir ciudadanos capaces de actuar con responsabilidad y autonomía.

¿Por qué se utiliza esta frase en la actualidad?

La frase de Kant sigue conectado con debates contemporánea sobre la autodisciplina, la crianza, la educación y el desarrollo personal bajo una época marcada por la inmediatez y la búsqueda constante de gratificación por lo que muchas personas interpretan la frase como un recordatorio de que el crecimiento personal requiere esfuerzo y el control de los impulsos.

Aunque algunos consideran que la expresión puede sonar dura desde la perspectiva moderna, el mensaje central de Kant no era descalificar la naturaleza humana, sino destacar la importancia de la formación y el aprendizaje para alcanzar una vida más racional.

¿Cómo era la filosofía de Immanuel Kant?

De acuerdo con investigaciones, Immanuel Kant es considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental, ya que su pensamiento revolucionó áreas como la ética, la política y la teoría del conocimiento.

Una de sus ideas más importantes fue que las personas deben actuar guiadas por principios morales universales y no únicamente por intereses personales o emociones momentáneas. Para Kant, la verdadera libertad no consistía en hacer cualquier cosa sino en actuar de acuerdo a la razón y la moral.