John Locke, filósofo inglés: “Las nuevas opiniones siempre son sospechosas, y normalmente se rechazan”

Sin duda, John Locke es uno de los filósofos más importantes en la historia debido a sus obras publicadas y a que sentó las bases de la ilustración en Europa. Tuvo una participación activa en la política y mantuvo la idea firme de que "Nadie debe perjudicar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones". Por otro lado, como parte de su legado dejó diversas frases que actualmente siguen siendo objeto de estudio, en esTa ocasión te compartimos una de sus frases más célebres.

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John Locke: ¿Qué significa su frase "Las nuevas opiniones siempre son sospechosas, y normalmente se rechazan"?

A través de estas palabras el reconocido filósofo buscó compartir la idea de que muchas personas se resisten a las transformaciones y al cambio. De acuerdo con el pensador la mayoría de las veces las ideas nuevas no son bien vistas por lo que es fácil y común que se rechacen de manera contundente. En este sentido, esta acción revela y expone el gran conformismo que hay respecto a la apertura de nuevo conocimiento. Por otro lado, todo aquello que resulta ser “nuevo” y “novedoso” genera gran desconfianza por lo que en automático genera un rechazo.

¿Quién era John Locke?

John Locke (1632-1704) no solo fue un reconocido filósofo inglés sino que también destacó en otras áreas como la medicina y fue una parte esencial del empirismo británico. Una de las características de su pensamiento fue mantener la idea de que la función principal del gobierno debía ser la de proteger la propiedad privada así como los derechos de todos los individuos. Por otro lado, en el área del empirismo mantuvo la firme idea de que las personas pueden tener conocimiento sólo a través de la experiencia que tengan. Dos de sus obras más reconocidas, mismas que hoy siguen siendo objeto de estudio son Ensayo sobre el entendimiento humano y los Dos tratados sobre el gobierno civil.

Frases más célebres y conocidas de John Locke

El reconocido filósofo y médico hizo valiosas aportaciones a través de frases que hoy en día especialistas en materia de filosofía siguen analizando.